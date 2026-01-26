500億元向AI資料中心Switch招手 軟銀併購案終告破局

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
Switch位於拉斯維加斯的資料中心。(路透)
彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）已中止收購美國資料中心營運商 Switch 的協商，也使軟銀創辦人孫正義力推「星際之門」AI 基礎建設的努力受挫。

據報導，幾個月來，孫正義一直洽談以 500 億美元的價碼收購 Switch。他深信，直接掌控 Switch 節能的資料中心網路，有助落實規模 5,000 億美元、為合作夥伴 OpenAI 提供運算能力的「星際之門」計畫。

知情人士指出，孫正義本月初坦承，全面收購的計畫已告破局，也取消原訂 1 月發出的公告。不過，雙方目前仍積極討論部分股權投資或合作夥伴關係。本月初，軟銀剛簽下價值 30 億美元的交易，收購在紐約上市的投資公司 DigitalBridge Group，該公司持有 Switch 的多數股權。

這個交易原本可望成為軟銀迄今規模最大的收購案，並為「星際之門」計畫注入一劑強心針。孫正義視此計畫能成為在AI競賽中擴大影響力的重要途徑，並曾承諾將和 OpenAI、甲骨文（Oracle）及阿布達比的 MGX 共同「立即」投入 1,000 億美元。

知情人士透露，軟銀內部有人憂心收購案的規模太大，拉斯維加斯到亞特蘭大等地資料中心園區的後勤管理上也有困難。Switch 正同步籌備首次公開發行股票（IPO），最快今年上市。Switch的股東考慮透過上市，含債務在內市值能達到 600 億美元。此外，任何交易都可能面臨美國外國投資委員會（CFIUS）的嚴格審查。

孫正義和軟銀很早就投入AI技術，卻在這一波全球興建半導體、伺服器機櫃和各類支援機器學習硬體的熱潮中失之交臂；絕大部分資金皆流向輝達（NVIDIA）和台積電（2330）等少數幾家晶片製造商。

近幾個月來，軟銀加倍投注 AI 領域。這一年來，軟銀已累積 OpenAI 11% 的股權，光是上個月就注資 225 億美元。此外，軟銀以 65 億美元收購美國晶片設計公司 Ampere Computing，並宣布以 54 億美元併購 ABB 集團的機器人事業部。為了籌措相關資金，軟銀持續減持 T-Mobile US 股份、出清所有輝達持股，並擴大以安謀（Arm）股票為抵押的保證金貸款。

