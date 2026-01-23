AI需求點火、美歐緊張波動趨緩 韓股閃見5000點

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
由於科技股受惠於AI需求點火，加上美歐緊張情勢引發的波動趨緩，南韓股市大盤KOSPI指數22日一度突破總統李在明所設的5000點目標，但尾盤漲幅略為收斂，終場收在4952.53點，仍創收盤新高。

KOSPI指數22日盤中大漲2.2% 至5019.54點，衝破5000點大關。過去12個月內累計漲幅超過95%，穩居全球表現最佳的指數。

首爾Life資產管理公司投資長姜大權（音譯）表示，「這僅是個開始。」他預測KOSPI指數可能在兩個月內觸及6000點，「KOSPI目前還稱不上重新評價，而只是回歸正常化。我不認為5000點過高」。

即使已站上歷史新高，KOSPI指數在關鍵指標仍落後於區域同儕。目前的股價淨值比（P/B）約為1.6倍，低於 MSCI新興市場基準指數以及台灣加權指數。

另據南韓央行同日發布的數據，該國2025年最後一季國內生產毛額（GDP）意外萎縮0.3%，較前一季經上修後成長1.3%大幅放緩。央行分析指出，主要是受基期較高、建設投資低迷等影響。

從細項來看，去年第4季民間消費支出季增0.3%，政府支出增加0.6%，建設投資下滑3.9%，設備投資也下降1.8%。淨出口也比前一季下滑2.1%。這些數據反映南韓經濟出現K型成長，與晶片相關的出口導向產業，表現持續優於小型企業。數據也顯示擴張性財政政策帶來的效果可能開始消退。

南韓 央行 新興市場

