我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款特價椰子酸奶成分乾淨 華人稱好吃

川普達沃斯稱「我只要求一塊冰」 格陵蘭居民：我們是人

Temu土耳其辦公室遭突擊搜查 拼多多回應了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
拼多多旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室，當地時間21日遭該國競爭監管機構突擊搜查。（路透）
拼多多旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室，當地時間21日遭該國競爭監管機構突擊搜查。（路透）

華爾街見聞報導指，從拼多多獲悉，當地時間21日上午，其旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室遭該國競爭監管機構突擊搜查。這是自去年12月2日Temu在愛爾蘭都柏林辦公室遭搜，時隔僅1個多月後再次在歐洲遭查。

德國之聲稱，Temu的1名發言人接受路透採訪時證實，公司正與土耳其當局開展全面合作，透露調查人員在搜查過程中，帶走了筆電、桌機。

拼多多表示，搜查行動事發突然，沒有任何事先預知，公司將積極配合土耳其官方部門的調查，對公司在土耳其的合規經營有信心。

Temu去年在LinkedIn上表示，公司已在伊斯坦堡註冊了1家本地實體店並開設了辦事處。土耳其競爭管理局表示確已對Temu進行「現場檢查」，但「這並不意味著啟動正式調查」。此外，他們否認Temu關於設備被扣押的說法，稱與事實不符。該局還表示，「為了確保目前正在進行的調查能夠順利進行，現階段無法透露更多資訊」。

本月初土耳其政府取消了30歐元以下進口商品的免稅制度，該政策將於2月初生效。歐盟也開始對小包裹徵收3歐元關稅。

德國之聲分析，在歐洲，相關監管機構的疑慮，集中在Temu可能受益於來自大陸官方的不公平國家補貼，認為Temu以極低的價格在全球範圍內銷售從服裝到智慧型手機等商品，並指隨著Temu在全球市場的迅速擴張，其「極低價策略」引發了多國監管機構對其競爭行為、補貼來源及數據資安的關注。

土耳其 德國 拼多多

上一則

黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

延伸閱讀

長得像？土耳其女子自稱是川普親生女兒 要求DNA驗親

長得像？土耳其女子自稱是川普親生女兒 要求DNA驗親
川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊

川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊
土耳其免簽生效 首批中國旅客便捷入境

土耳其免簽生效 首批中國旅客便捷入境
繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台