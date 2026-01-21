達里歐示警：全球瀕於資本戰爭 美債地位和金融秩序面臨衝擊

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
達里歐警告，不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。（路透）
億萬富豪投資人達里歐認為，全世界可能正瀕臨「資本戰爭」。

這位橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人向來不避諱對他所預見的經濟問題敲響警鐘。他在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普的急進政策可能會引發全球金融衝突。

川普今年在達沃斯集焦點於一身，特別是他對格陵蘭發表的威脅論調。他宣稱基於安全考量，美國必須掌控格陵蘭。

川普最近的言論固然備受關注，但達里歐認為，這不過是可能改變全球金融秩序令人堪憂趨勢中的一環。他在論壇會場接受美國媒體 CNBC 訪問時表示，資本戰爭可能爆發，代表威脅牽連極廣，會對市場和經濟造成深遠影響。

達里歐說：「在貿易逆差和貿易戰的另一面，就是資本和資本戰爭。既有衝突在先，就不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。換句話說，市場購買美國公債等資產的意願或許不再如以往那樣強烈。」

在他看來，目前正在上演的這類貿易衝突，實際上並無法解決全球失衡問題。然而，隨著各國開始權衡誰在支應赤字，以及哪些國家願意持有特定資產，這類衝突確實會對資本流動造成沉重壓力。尤其，一旦對美國的信任感減退，全球投資人購買美國公債、借款給美國的意願便可能隨之降低。

他說：「我們知道，無論是持有美元計價債務的人……還是需要資金的美國，都在擔心彼此。如果持有美債的國家感到憂心，而我們又在製造大筆債券，那問題就大了。」

達里歐表示，若外資需求大幅下滑，美國可能被迫依賴內部措施來提供所需資金。這可能導致通膨升溫或貨幣貶值，而這兩項因素很可能進一步加深外國投資人的疑慮。

達里歐也重申他看多黃金的看法，他認為在爆發資本戰爭時，黃金是理想的準備資產。他表示，在常態下，黃金在多元投資組合中應占 5% 至 15%。

他說：「有好一陣子，我一直明確主張應遠離銅（等工業金屬），轉向黃金，並將黃金配比提高到超過常態的水準。」

不過，在 2025 年的市場回顧中，達里歐認為金價強勁漲勢對投資人而言可能是警訊，並呼籲各界審慎關注金價大漲對 2026 年經濟的意涵。

