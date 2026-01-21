我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通資產管理全球固定收益主管米歇爾指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢。（路透）
摩根大通資產管理全球固定收益主管米歇爾指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢。（路透）

摩根大通資產管理的投資長、全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢，就像官員在去年「解放日」關稅引發投資人恐慌後選擇踩煞車一樣。

米歇爾受訪時形容，眼下局勢有點混亂，市場確實有些恐慌。他說：「去年4月市場劇烈反應後，政策轉向、市場隨後平靜下來，我們需要聽到類似的訊號」。

周二，美股史坦普500指數回吐2026年以來的所有漲幅，美債與美元同步下跌。導火線來自川普揚言對反對他施壓接管格陵蘭的八個歐洲國家加徵關稅。在此之前，動盪由日本債市擴散。日本40年期公債殖利率一度衝上歷史新高，市場擔憂首相高市早苗提前解散國會舉行大選，恐為更寬鬆的財政支出鋪路，進一步惡化國家財政。

米歇爾指出，對全球固定收益投資人而言，美國債市的規模和流動性佳，沒有更好的替代品。日本債市則在宣布選舉後引發市場對財政盈餘的擔憂，出現不穩定狀態。

米歇爾語帶䜝諷表示，原以為川普此行赴達沃斯會住房成本、信用卡負擔能力，沒想到卻變成在盤算格陵蘭的政治代價。

川普 日本 格陵蘭

上一則

中國砸5000億人民幣 激活民間投資 分2年實施 聚焦促消費、擴內需

下一則

彭博：黃仁勳月底赴北京 爭取H200進中國市場

延伸閱讀

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔
川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣
川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲