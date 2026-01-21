不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車

摩根大通資產管理全球固定收益主管米歇爾指出，市場暴跌是給美國總統川普的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢。（路透）

摩根大通資產管理的投資長、全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）指出，市場暴跌是給美國總統川普 的政府一個訊息，要求其採取行動穩定局勢，就像官員在去年「解放日」關稅引發投資人恐慌後選擇踩煞車一樣。

米歇爾受訪時形容，眼下局勢有點混亂，市場確實有些恐慌。他說：「去年4月市場劇烈反應後，政策轉向、市場隨後平靜下來，我們需要聽到類似的訊號」。

周二，美股史坦普500指數回吐2026年以來的所有漲幅，美債與美元同步下跌。導火線來自川普揚言對反對他施壓接管格陵蘭 的八個歐洲國家加徵關稅。在此之前，動盪由日本 債市擴散。日本40年期公債殖利率一度衝上歷史新高，市場擔憂首相高市早苗提前解散國會舉行大選，恐為更寬鬆的財政支出鋪路，進一步惡化國家財政。

米歇爾指出，對全球固定收益投資人而言，美國債市的規模和流動性佳，沒有更好的替代品。日本債市則在宣布選舉後引發市場對財政盈餘的擔憂，出現不穩定狀態。

米歇爾語帶䜝諷表示，原以為川普此行赴達沃斯會住房成本、信用卡負擔能力，沒想到卻變成在盤算格陵蘭的政治代價。