川普對歐課格陵蘭關稅 會讓「拋售美國」交易再起？

格陵蘭民眾17日抗議美國總統川普要收購該島的計畫。(新華社)

美國總統川普 為格陵蘭問題威脅對八個歐洲國家加徵關稅 ，促使市場再度討論去年4月「解放日」大規模關稅措施後出現的「拋售美國（Sell America）」交易。

美歐貿易戰疑慮在周一衝擊股市，歐洲股市、美股期貨指數都跌約1%。美元同樣承壓，歐元自去年11月下旬低點反彈，英鎊與北歐貨幣 亦同步走強，避險貨幣瑞郎創一個月來最大單日漲幅。

川普上周六表示，除非美國獲准購買格陵蘭，否則將提高對歐洲多國的進口關稅，預定2月1日起加徵10%關稅、6月1日提高至25%。

Insight Investment貨幣部門主管佛納薩里表示：「我相信很多人對周末發生的事感到相當震驚，可能正重新思考資產配置方式。」她說，美元可能進一步走弱，但仍受到強勁的美國經濟與美股表現支撐。

迄今，市場波動仍屬溫和，並未像去年4月「解放日」後美元單日暴跌近2%的狂野走勢。一些分析師認為，這顯示市場預期川普最終仍會像過去一樣選擇讓衝突降溫。

此外，美國最高法院即將就川普關稅措施的合法性作出判決，再加上目前不清楚歐洲各國將如何回應川普的行動，也讓局勢不明。歐盟可能以關稅回敬美國，但也可能啟動至今尚未實際使用的「反脅迫工具」（ACI），進一步限制美國參與歐洲的公共採購、投資或銀行業務，或對服務貿易加以限制。

T Rowe Price固定收益投資組合經理Leonard Kwan表示：「到目前為止，這看起來更像是噪音，而非明確的訊號。」

問題在於，歐洲投資人會拋售美國資產嗎？分析師指出，雖然美國資本市場規模龐大、流動性極高，僅美國公債市場規模就高達30兆美元，使國際投資人難以分散配置，然而，美國同時也容易受到外資撤離的衝擊。

德意志銀行指出，歐洲國家是美國「最大債權人」，持有高達8兆美元的美國股票與債券，幾乎是世界其他地區總和的兩倍。

然而，歐洲投資人是否真的會賣出美國資產，以及會在什麼樣的條件下才會發生？ING表示，歐盟幾乎無法強迫歐洲民間部門投資人出售美元資產，頂多只能透過政策誘因，鼓勵投資歐元計價資產。

分析師也指出，與去年4月相比，目前市場環境已大不同。自那之後美元已走弱，經濟前景改善，而要真正擺脫對美元的依賴仍相當困難。

美元在2025年對主要貨幣貶值近10%後，近月趨穩。投資人已回補去年做空美元的部位，目前僅持有約2.4億美元做多部位，顯示市場情緒仍可能再度轉向。

法國興業銀行外匯策略主管Kit Juckes表示：「情勢恐怕還需要進一步大幅惡化，歐洲公共部門投資人才會為政治目的而犧牲投資績效。」

儘管美國股市在2025年因AI題材而表現亮眼，但其漲幅仍落後全球股市。巴克萊指出，在2026年迄今，MSCI 全球股市指數中有93%的國家表現優於美國。

巴克萊補充說，由於美國風險上升，該行客戶對分散投資組合的意願仍相當強烈，「這些情況未必意味著資金將無序撤離，但我們認為，風險天平已稍微傾向於逐步增加對國際股票的配置」。