我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

曼達尼警告大物業房東：改善租屋

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

編譯陳苓／綜合外電
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

國際貨幣基金（IMF）警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大，可能會在全球金融不確定時期，推升本幣兌美元的匯率波動。

南韓「亞洲商業日報」報導，據IMF去年10月發布的「全球金融穩定報告」，南韓外匯市場中，暴露於匯率風險的美元計價資產，約為該國匯市每月交易量的25倍，情況與加拿大與挪威相當。這個指標用來評估一國匯市能吸收外匯衝擊的能力。

報告指出，台灣比例最高，外幣曝險部位是匯市規模的約45倍。台灣的美元計價資產部位與南韓相近，但台灣匯市較小，導致比例更高。

相形之下，以絕對值而言，日本持有的美元計價資產居冠，但由於該國匯市規模大，資產部位與匯市的比例不到20倍。德國、法國、義大利的比例，也均為個位數。

IMF指出：「相對於外匯市場深度，部分國家的美元計價資產曝險部位，大到不成比例」。南韓和台灣都不是儲備貨幣國，這是一個警訊，美元價值若波動，兩國匯市可能難以在短時間吸收衝擊。

IMF報告特別強調了所謂的「避險潮」，也就是全球投資人同時尋求貨幣避險。倘若具有大量貨幣曝險的國家，突然拋售遠期美元，可能會導致外匯市場的波動性驟然飆高。

南韓 貨幣 匯率

上一則

財報季開跑 注意未來一周美股四大觀察變數

延伸閱讀

避美晶片關稅威脅 南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇

避美晶片關稅威脅 南韓援引條款 尋求與台灣同等待遇
盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產就徵100%關稅

盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產就徵100%關稅
流行／曾被嫌嗓音不好 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

流行／曾被嫌嗓音不好 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅