我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

新冠疫情期間外…歐盟成員國間 10年首見貿易下滑

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟執委會最新數據顯示，歐盟會員國之間的貿易下滑，是新冠疫情期間外近十年來首見。（路透）
歐盟執委會最新數據顯示，歐盟會員國之間的貿易下滑，是新冠疫情期間外近十年來首見。（路透）

歐盟執委會最新數據顯示，歐盟會員國之間的貿易下滑，是新冠疫情期間除外近十年來首見，儘管各國面對美中經濟威脅，努力提振歐洲單一市場貿易，仍未能扭轉頹勢。

英國金融時報（FT）報導，歐盟單一市場報告初稿顯示，歐盟成員國之間的貿易總額占歐盟整體國內生產毛額（ GDP）比率已下滑，從2023年的23.5%降至2024年的22%。

若不計2021年封鎖抗疫對歐盟境內貿易的影響，這是2016年以來首見的年比負成長。同時，草擬並批准泛歐盟貨物標準需時更久，從2023年的3.2年增至2024年的四年。

以上數據凸顯出，歐洲央行（ECB）總裁拉加德等決策官員對內需市場「停滯」示警，有其根據。在美國提高關稅和中國出口競爭加劇等威脅下，歐盟國家理應對彼此擴大出口才對。

執委會報告寫道：「單一市場是我們抵禦外部壓力的最佳資產，現在是進一步強化單一市場實力的時候了。」這份報告訂於本月稍後正式發布，最後版本內容仍可能更動。

報告指出，在專業人員資格認定、數位技術採納等歐盟通用標準方面已有改善，但其他方面則「顯著惡化」。報告警告，各國法規「碎片化」，「仍讓歐盟各地成立、經營公司既複雜成本又高，至今毫無改進」。

歐洲包裝業協會Europen秘書長史蒂芬說：「歐洲失去競爭力，大致是咎由自取。問題不僅因為法規繁重，也肇因於競爭力與永續性二元分化的錯誤意識形態，這種觀念誤以為兩者不能並存。」

歐洲官員先前表示，成員國之間貿易萎縮，也許是因為俄烏戰爭導致能源產品價格波動。

遊說組織BusinessEurope警告，歐洲企業發現，「對歐盟以外的市場出口，比單一市場內部貿易更有吸引力」。ECB估計，歐盟境內貿易的隱藏成本相當於65%的關稅，服務貿易隱藏成本更相當於100%的關稅。

歐洲製造商飽受能源與聘雇成本上揚之苦，美國提高關稅和亞洲產品競爭使情況雪上加霜。布魯塞爾當局已把加強單一市場整合視為提振歐盟經濟的核心對策。

歐盟 關稅 疫情

上一則

指數攀高後市場轉趨保守 美股多數收黑

下一則

記憶體漲價 中國手機廠商下調全年訂單量

延伸閱讀

台美關稅降為15% 「矽盾變薄」賴政府報喜不報憂

台美關稅降為15% 「矽盾變薄」賴政府報喜不報憂
20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急
川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅
油菜籽換電動車 加拿大總理：預計中國3月前降關稅

油菜籽換電動車 加拿大總理：預計中國3月前降關稅

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議