外國去年11月持有美債創新高 台灣排第十

編譯黃淑玲／綜合外電
外國持有美國公債數額，去年11月創下新高。 （路透）
美國財政部15日公布，外國投資人持有美國公債的金額在去年11月創新高，日本仍是最大的海外持有人，居第三的中國大陸持有量則降至17年最低，台灣排名第十。

外國投資人持有的美債11月增至創紀錄的9.355兆美元，多於且由10月的9.243兆美元，主要推手是加拿大、比利時及英國；台灣持有量也略增30億美元至3,125億美元。

去年11月外國持有美債前十名依序為：日本、英國、中國大陸、比利時、加拿大、開曼群島、盧森堡、法國、愛爾蘭、台灣。

日本11月持有的美債較10月增加26億美元，成為1.2026兆美元，是連續第11個月增持，目前持有水準是2022年7月以來最高，也蟬聯美債最大海外持有人。

英國在11月增持106億美元美債至8,885億美元，仍是第二大持有國。加拿大11月大幅增持531億美元至創紀錄的4,722億美元，增幅達13%，

中國大陸11月則繼續減持美國公債減少61億美元，降至6,826億美元，為2008年9月以來最少，從2025年初到11月的整體減持幅度已超過10%。

數據顯示，外資去年11月淨買入856億美元的長天期美債，同期買入美國股票比10月激增近53%至922億美元，11月美國整體資本淨流入2,120億美元。

