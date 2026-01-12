我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

日本提前大選預期升溫 牽動日股飆新高、日圓走貶

媥譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日相高市早苗擬提前大選，政治變數觸發資金重配，日股周二盤中創新高。(歐新社)
日相高市早苗擬提前大選，政治變數觸發資金重配，日股周二盤中創新高。(歐新社)

亞太股市周二全面走高，日本市場表現最為突出。投資人暫時淡化伊朗與委內瑞拉的地緣政治風險，以及美國聯準會主席鮑爾遭刑事調查的消息，轉而聚焦日本國內政治變數帶來的資金重配效應。

日本股市在假期後恢復交易即強勢上攻，日經225指數盤中一度大漲3.6%至53,814.79點，東證指數上漲2%以上，雙雙改寫歷史新高。市場揣測日相高市早苗可能提前宣布解散眾議院、在2月舉行大選。根據日本公共廣播NHK報導，執政的自民黨最快本月底就會採取行動。

在高市早苗支持度居高不下的背景下，提前大選被視為有助鞏固她的政治權威，並為所謂的「高市交易」注入新動能。此一交易邏輯近來推升股市、拖累公債，並壓抑日圓走勢。花旗研究指出，若選舉前景明朗，市場將更傾向押注政治穩定與擴張性財政政策。

資金快速流向權值與政策受惠族群。軟銀集團股價一度上漲5%，半導體設備股表現亮眼，愛德萬測試與東京威力科創漲幅皆接近或超過8%。國防產業同樣走強，川崎重工與IHI均勁揚逾5%，核電工程商東洋工程盤中一度飆升15%。市場預期，這些產業可望受惠於高市主張的國防、核能以及AI與晶片投資。

匯市方面，日圓小幅走貶，兌美元匯價滑落至158.25，逼近一年低點。金融教科書會說，經常帳出現順差的國家，理應帶來強勢貨幣，但這套邏輯在日圓身上並未奏效。這顯示投資人仍需看到日本央行進一步升息，並搭配直接干預，才能支撐日圓走勢。

日本財務大臣片山皐月表示，她與美國財長貝森特都對日圓走弱抱持關切。不過，外匯交易員並未聽到任何顯示將採取強力行動的訊號。市場仍認為政治與利率因素短期內不利日圓。

日圓疲弱提振日本出口商，豐田汽車股價一度上漲5.2%，日立上漲3.8%。

債市則承受明顯賣壓。日本10年期公債殖利率升至2.15%，20年期殖利率衝上3.137%，30年期一度觸及3.52%。分析指出，若財政擴張政策取得更明確授權，長天期公債殖利率上行趨勢恐難扭轉，甚至可能迫使日本央行介入。

區域市場普遍走堅。南韓KOSPI指數上漲0.62%，澳洲S&P/ASX200指數上揚0.68%，香港恆生指數期貨顯示開盤走高。與此同時，一股「賣出美國」的資金流向正在成形，部分投資人因擔憂美國地緣政治與聯準會獨立性，轉而加碼日本資產，進一步放大了這波由政治預期驅動的日本市場行情。

日本 殖利率 高市早苗

上一則

金價衝破4600美元 銀價飆漲6% 油價登7周高點

下一則

南韓擬發行穩定幣 初期由銀行主導

延伸閱讀

李在明今晤高市早苗 會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

李在明今晤高市早苗 會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入
日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統
中國對台灣可仿效川普活捉馬杜洛？崔天凱：不能拿來類比

中國對台灣可仿效川普活捉馬杜洛？崔天凱：不能拿來類比
高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬