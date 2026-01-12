關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

澳洲政府今（12）日宣布，計劃向本國礦業公司，採購並儲備用於國防、先進科技的關鍵礦物，同時幫助強化相關全球供應鏈。另外，美國在稍後主辦的七大工業國集團（G7）部長會議中，也要討論稀土問題。

澳洲財政部、資源部、貿易部三位首長今天發出聯合聲明，提出聚焦稀土、銻、鎵的採購儲備案，計劃以12億澳幣（8.02億美元）建立這些關鍵礦物儲備。澳洲是中國之外，全球最大的稀土生產國之一，建立儲備意在抵銷北京在稀土領域的獨霸地位。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）說：「建立戰略儲備，是澳洲領導全球關鍵礦物再跨出重要一步。儲備將確保澳洲處於核心地位，為我們的國際夥伴建立穩定且可靠的供應鏈。」

北京當局因為日本首相的「台灣有事」言論，與日本爭吵，目前限制稀土出口到日本。去年澳洲已與美國簽署協議，要增加美國取得稀土和其他關鍵礦物，以抗衡中國稱霸相關領域。根據澳洲政府今天的聲明，與美國的這項協議，將支持價值約130億澳幣的關鍵礦物與稀土的供應方案。

加拿大官方消息指出，G7部長會議在周日、周一兩天在華府「討論關鍵礦產的全球供應鏈」，會議由美國財政部長貝森特主持，除了G7成員國，預期澳洲、韓國、印度、墨西哥和歐盟的官員也將參加此次討論。

此次會議凸顯了各國共同努力在目前由中國主導的產業裡，開發出替代供應來源的決心。

日本尤其加緊與G7成員國和其他國家溝通，因應北京最新的出口限制。日本財務大臣片山皋月說，這次美國之行，她將與其他工業化民主國家的部長會面，討論對軍事生產和科技產業至關重要的礦物供應問題。

