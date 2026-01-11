今年亞洲科技股在全球AI競賽一馬當先 將繼續完勝美國科技股

今年亞洲在全球AI競賽中一馬當先，憑藉其強勁成長潛力及合理估值，可望繼續完勝美國科技股。（路透）

亞洲科技股2026年初漲勢凌厲，投資人押注亞洲科技業的基本面強勁與估值合理，尤其看好台灣、南韓及中國的人工智慧（AI ）相關類股，預期成長動能將持續一整年，且繼續完勝美國科技股。

高盛策略師正加碼亞洲科技股，認為還能更上層樓，理由是AI需求激增且估值合理。花旗集團則指出，由於亞洲科技股在半導體供應鏈中佔據重要地位、且具獲利成長潛力，全球長期投資人正在持續增持。

MSCI亞太資訊科技指數今年來上漲約6%，遠超過那斯達克 100指數的2%漲幅。該指數以預估獲利計算的本益比為16.3倍，低於那斯達克指數和費城半導體指數的約25倍。

亞股 漲勢也受到強勁基本面的支撐，三星電子上季初估營業利益年增208%至創新高水準，台積電營收超乎預期，中國AI業者首次公開發行股票（IPO）的搶眼表現，也助漲這股樂觀情緒。

Pepperstone Group的研究策略師吳廸琳說，投資人正在調整對最佳風險報酬的看法，「美國科技股像一座成熟的金礦，價值已被充分認知，相較下，亞洲科技股更像尚未充分開發的礦藏，基本面強勁但被低估，將帶給慧眼識英雄的投資人豐厚報酬。

各家資產管理公司在布局2026年投資組合時，都正投資亞洲科技股。坦伯頓全球投資公司交易主管莫里納指出，亞股吸引避險基金、多頭基金及被動型基金流入，尤其是南韓和香港股市，投資人也正再度增持日本AI類股。

亞洲科技股的獲利成長潛力也正支撐樂觀情緒。彭博資訊的數據顯示，台股成分企業未來一年的每股盈餘預料將成長36%，韓股預估將增長79%，都納斯達克指數成分企業的28%。

中國是亞洲科技股熱潮的另一關鍵。隨著DeepSeek發布新論文提出更為高效的AI開發方法、快手科技的影音編輯AI模型在全球日益受歡迎，以及北京推動的自主研發戰略，今年投資人對中國科技實力的熱情將持續升溫。中國科技巨頭的獲利成長將超越美國科技七雄，為2022年來首見。

不過，瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）常務董事凌煒森提醒，亞洲晶片製造商面臨兩大風險，一是AI支出縮減，另一是地緣政治因素，尤其是台灣。