我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞太裔歷史納全紐約州課網 26學區續推動

民意代表推糧食安全提案 保障紐約客

AI有多危險？蓋茲示警：若落入壞人手裡 恐成新冠等級強大生物武器

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟共同創辦人蓋茲。（路透）
微軟共同創辦人蓋茲。（路透）

微軟共同創辦人蓋茲表示，人工智慧（AI）對社會影響將超越電力、汽車和網路等人類創造的所有其他事物，如果落入不肖分子手中，AI可能成為威力與新冠疫情不相上下的生物恐怖主義武器。

70歲的蓋茲長期以來一直對革命性技術創造的機會持樂觀看法，但也對這些技術帶來的風險抱持警戒。蓋茲在9日公布的年度信函中表示，非政府組織以開放原始碼AI工具設計生物恐怖主義武器，是當今比自然疫情更重大的風險。

蓋茲認為AI帶來兩大問題，第一是這項技術成為不肖分子工具，第二是AI擾亂就業市場。蓋茲說：「這些都是我們需要加強控管的真實風險…我們需要深思如何開發、管理與部署這項技術。」

企業和監管機關正致力於對付AI用於有害用途的衍生影響，英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）本周要求馬斯克旗下xAI，必須「儘速」處理女性與兒童性影像激增的問題。這些影像由xAI旗下AI工具Grok生成，xAI如今已限制部分功能。

AI顛覆勞動市場的威力有多大，目前仍不得而知。美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，正「高度謹慎」關注AI提供的效率對就業市場影響有多大。牛津經濟研究院（Oxford Economics）本周的報告則顯示，企業似乎未以AI大舉取代員工，暗示業者可能把AI當成例行裁員的藉口。

蓋茲認為企業可能縮減員工工時而非精簡人力，業者也可能決定哪些領域不想採用AI。蓋茲說：「AI對就業市場的影響已開始浮現，我認為未來五年這種影響會擴大。」

AI 疫情 鮑爾

上一則

AI熱潮潑冷水 「大賣空」貝瑞自曝正在做空甲骨文

下一則

美股開年強勢攻頂 半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

延伸閱讀

Meta拚AI競賽大買核電 足供應500萬戶家庭

Meta拚AI競賽大買核電 足供應500萬戶家庭
最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會
伊州流感升至「非常高」等級 本季首傳兒童死亡病例

伊州流感升至「非常高」等級 本季首傳兒童死亡病例
避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17

超人氣

更多 >
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛