能煮咖啡、疊衣服…人形機器人何時進家門？Gartner潑冷水

編譯季晶晶／綜合報導
樂金電子的CLOiD機器人在CES現場實機展示洗衣摺衣服。（美聯社）
樂金電子的CLOiD機器人在CES現場實機展示洗衣摺衣服。（美聯社）

人形機器人成為本周拉斯維加斯消費電子展（CES）的一大亮點，機器人煮咖啡、疊衣服、打乒乓球、發撲克牌，顯示這項技術正成為科技業對未來的重要押注。

這些直立行走的機器人，目標是像人類般使用工具，並以更高效率完成相同任務。企業將它們定位為家庭助手，但現實距離目標仍遠：在高度受控的工廠環境部署已具挑戰，要適應雜亂多變的家居場景，難度更高。

樂金電子的CLOiD機器人敢於現場實機展示，意外成為焦點。這類機器人多半還在倉庫中測試，公開演示往往風險高於回報。身高不足1.5米的CLOiD靠輪子移動，在臺上揮手致意後，緩緩將一件衣服放入洗衣機，動作慢到幾乎令人不耐煩。

樂金描繪「無勞務家庭」願景，CLOiD概念機是其「環境關懷」策略的一環，意在讓機器默默協助日常運作。這條路線不靠炫技，而專注處理重複瑣碎的家務。樂金並非唯一選擇此方向的企業，SwitchBot也展示了採用輪式設計、專注單一任務的機器人。

技術上，長期困擾人形機器人的精細動作控制正逐步突破，特別是手指靈活度的提升，讓機器人得以同時執行多項任務。今年CES主辦方消費科技協會（CTA）甚至為機器人設立專館，顯示「實體AI」已被視為科技產業的下一個關鍵階段。除了家庭用途，更多機器人瞄準製造、物流與餐飲等商業場景。

新創公司與大型企業同步搶進。IntBot打造的Nylo機器人能在無人協助下與觀眾互動，主打「真實場景驗證」；晶片商高通強調，其處理器與軟體是實體AI的基礎，可支撐從家用機器人到全尺寸人形機器的運算需求；波士頓動力與大股東現代汽車也宣布，正在汽車工廠測試下一代Atlas人形機器人，延續其在先進機器人領域的領先地位。

儘管資金大量湧入，人形機器人距離安全、靈活、平價的商業化仍有不小差距。部分企業已轉向更穩定的輪式設計。家居環境的不可預測性對機器人構成挑戰，加上高昂成本，使得「為省幾分鐘洗衣時間而支付數萬美元」的邏輯難以成立。醫院等場景可能更適合規模化應用。

Gartner分析師認為，機器人將優先在工廠等受控場域落地，家庭應用短期仍以專用機器為主。人形機器人若要普及，必須具備高度自主決策能力，這仍需要時間；在那之前，其展示意義恐怕仍大於實際應用價值。

