2026開年全球債券火熱 發行額2600億美元刷新紀錄

今年開年，全球債市火熱。（路透）

全球債券 發行今年開年出現有史以來最繁忙的市況。投資人現在的風險胃納像個無底洞，各類想要融資借錢的人，紛紛把握這個機會。根據彭博資訊彙整的數據，美國、歐洲與亞洲的企業與政府，今年才開始沒幾天，就以各種貨幣，總計借入約2600億美元，創下同期最高紀錄。亞洲借款人新一輪的發債攻勢，8日啟動，勢將進一步推高總金額。

去年12月暫緩借款計畫的發債人，現在湧入市場，希望在下周財報靜默期開始之前，鎖定資金。熱情的債券買家似乎也不受當下南北半球皆有地緣政治緊張升高的影響，依然試圖在與人工智慧（AI）相關的發債激增前，搶占先機。

摩根大通資產管理投資組合經理米斯萊說：「今年一開始就氣勢如虹。需求持續跟上供給，幾乎沒有新債發行提供優惠。」

美國投資等級高的債券市場當中，7日共有11個借款人完成定價，將單周供給量帶到880億美元以上。根據彭博的數據，這是史上非疫情期間、以金額計最大的單周發行量。

本周發債人包括晶片製造商博通 （Broadcom），博通藉由多期別的發行，籌得45億美元；法國電信公司Orange ，亦透過五期別的投資級美元債，籌資60億美元。這兩筆發債顯示市場對長天期債券的強勁需求，延續了去年的趨勢。

另外，美國的高收益債市場也迎來近一個月來最繁忙的一周，周一至今，已完成超過60億美元的定價交易。

1月通常是全球債券發行最為活躍的月份之一，企業要及早鎖定資金，而投資人則是部署新進資金。米斯萊指出，希望重新平衡投資組合的投資人，尤其留意強勁的企業財報、具韌性的消費力道，以及依然具有吸引力的投資級債券殖利率 等條件，這些因素在本周推動著需求。

歐洲債市開年的表現同樣亮眼。彭博的資料顯示，涵蓋企業、金融機構與主權國家的發債，初級市場周三單日的新債發行金額就超過570億歐元（665億美元），也改寫歷史新高。

市場目前出現各類型交易，企業發行了不同到期年限的多期別債券，試圖在風險溢酬處於歷史低檔之際，把握正向的投資人情緒，提前完成年度借款計畫。

歐洲的發行步伐預期周四將持續，因為義大利與葡萄牙的指定交易（mandated deals）將登場。

在亞太地區，借款人本周已籌得逾220億美元，開年繁忙程度名列前茅。大型發債人如韓國住宅金融公社（Korea Housing Finance）等，預計今天發行的債券定價。

儘管債券供給大量湧現，公司債利差整體仍維持在偏窄水準，凸顯市場對信用資產的強烈需求。公司債利差，是指投資人持有公司債相較於美國公債，因風險考慮所要求的額外殖利率。