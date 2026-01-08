供應過剩…川普喊賣委國移交5000萬桶石油 油價下探60美元

我的頻道

編譯簡國帆／綜合報導
委內瑞拉將移交5000萬桶石油給美國，供應過剩憂慮，加重油價的壓力。(美聯社)
委內瑞拉將移交5000萬桶石油給美國，供應過剩憂慮，加重油價的壓力。(美聯社)

國際油價7日盤中下挫逾1%，因為美國總統川普6日表示，委內瑞拉將移交多達5000萬桶的受制裁石油給美國，由美國出售這些石油。川普也將與石油業主管碰面，逐步落實他要釋放委國石油業潛力的承諾，加劇供應過剩憂慮，加重油價的壓力。

川普6日在社群媒體表示，「我很高興地宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質的受制裁石油」，「這些石油將以市價出售，這筆資金將由身為美國總統的我控管」。

他說，這批原油「將由儲存船舶載送，直接送到美國碼頭卸貨」，「我已要求能源部長萊特立刻執行這項計畫」。若川普所稱的數量精確，這個數量將相當於在美國局部封鎖委國前、委國約30天至50天的原油產量，以目前的西德州油價估算，價值超過28億美元。

彭博資訊、路透及華爾街日報（WSJ）等美媒都報導，川普可能會在美東時間8日或9日會見能源業主管，討論投資重振委國石油業事宜。

布蘭特原油期貨7日盤中跌1.2%至每桶60美元，西德州原油期貨跌幅更深、達2.4%，報每桶55.76美元。ING集團大宗商品略部門主管帕特森指出，油市整體基本面展望依然偏空，油價進一步看跌，而且美國的措施「降低了委國因儲存限制而須減產的風險，從而減輕了供應受擾的憂慮」。

路透稍早報導，若委國要供應這批石油，可能必須重新調度原本要運往中國大陸的石油。另據ABC報導，川普政府已告知委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），必須切斷與中國大陸、俄羅斯、伊朗及古巴等四國的經濟關係，以美國為石油生產的「獨家」合作夥伴，出售重油時要偏好美國。

路透專欄作家麥高維（Jamie McGeever）分析，川普政府希望掌控委國石油業，可能是要重振「油元」（petrodollar）勢力，作為支撐美元全球霸主地位的布局一環。

