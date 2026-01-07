我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

全球石油供給過剩憂慮升高 沙國連3月調降外銷亞洲報價

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中東原油市場近來進一步浮現疲軟跡象，不只基準油價表現疲弱，沙烏地阿拉伯也連續第三個月調降銷往亞洲原油價格，加深全球石油供給過剩的憂慮。

倫敦布蘭特原油期貨5日開低走高，6日繼續上揚，但漲勢溫和。在此同時，中東杜拜基準油價相對於布蘭特的折價幅度5日達到去年8月以來最大，顯示中東供給充沛。另一方面，杜拜原油交換合約遠期曲線已重回後市偏空的正價差型態，即較早到期合約價格低於較晚到期合約。

另據General Index數據，目前阿曼原油價格幾乎與杜拜一致，與上月底溢價每桶近1美元的情況形成對比；阿拉伯聯合大公國Upper Zakum等級原油價格折價每桶35美分，是2023年12月以來最疲弱表現。現貨價格與杜拜基準油價落差也快速縮小，顯示需求低迷。

中東是油市重要一環，不只供應全球約三分之一原油，還是亞洲石油精煉商主要供應地區。根據彭博資訊取得的價格表，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）本周將2月銷往亞洲客戶的阿拉伯輕原油價格，調降至比阿曼／杜拜均價僅高出每桶0.3美元，改寫五年新低，油市疲弱由此可見一斑。

市場原本擔心，美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛和封鎖部分油輪，可能導致委內瑞拉石油出口中斷，進而推升油價，中東油市疲軟已沖淡這些憂慮。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略主管派特森（Warren Patterson）說：「供給過剩持續衝擊中東市場，所有指標幾乎都顯示實體市場走軟…投資人似乎對供給風險不以為意。」

知情交易員透露，中東約800萬桶2月將裝船的原油仍未找到買家，包括阿聯Upper Zakum和卡達Al-Shaheen等級原油。2月裝船的原油通常前一年12月底前就完成交易，許多石油至今仍未找到買家的情況很罕見。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）和其他石油生產國提高產量，導致全球石油供過於求的憂慮，近幾個月持續籠罩油市。

石油 油價 杜拜

上一則

川普促投資委內瑞拉油業 美企大多保持沉默

下一則

逾145國與美達協議 美企豁免全球最低稅負制

延伸閱讀

法媒：委內瑞拉擁中俄伊朗武器 美應有興趣研究

法媒：委內瑞拉擁中俄伊朗武器 美應有興趣研究
川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力
流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難
美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」

美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)

Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

2026-01-02 19:04

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火