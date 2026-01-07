全球石油供給過剩憂慮升高 沙國連3月調降外銷亞洲報價

中東原油市場近來進一步浮現疲軟跡象，不只基準油價 表現疲弱，沙烏地阿拉伯也連續第三個月調降銷往亞洲原油價格，加深全球石油 供給過剩的憂慮。

倫敦布蘭特原油期貨5日開低走高，6日繼續上揚，但漲勢溫和。在此同時，中東杜拜 基準油價相對於布蘭特的折價幅度5日達到去年8月以來最大，顯示中東供給充沛。另一方面，杜拜原油交換合約遠期曲線已重回後市偏空的正價差型態，即較早到期合約價格低於較晚到期合約。

另據General Index數據，目前阿曼原油價格幾乎與杜拜一致，與上月底溢價每桶近1美元的情況形成對比；阿拉伯聯合大公國Upper Zakum等級原油價格折價每桶35美分，是2023年12月以來最疲弱表現。現貨價格與杜拜基準油價落差也快速縮小，顯示需求低迷。

中東是油市重要一環，不只供應全球約三分之一原油，還是亞洲石油精煉商主要供應地區。根據彭博資訊取得的價格表，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）本周將2月銷往亞洲客戶的阿拉伯輕原油價格，調降至比阿曼／杜拜均價僅高出每桶0.3美元，改寫五年新低，油市疲弱由此可見一斑。

市場原本擔心，美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛和封鎖部分油輪，可能導致委內瑞拉石油出口中斷，進而推升油價，中東油市疲軟已沖淡這些憂慮。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略主管派特森（Warren Patterson）說：「供給過剩持續衝擊中東市場，所有指標幾乎都顯示實體市場走軟…投資人似乎對供給風險不以為意。」

知情交易員透露，中東約800萬桶2月將裝船的原油仍未找到買家，包括阿聯Upper Zakum和卡達Al-Shaheen等級原油。2月裝船的原油通常前一年12月底前就完成交易，許多石油至今仍未找到買家的情況很罕見。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）和其他石油生產國提高產量，導致全球石油供過於求的憂慮，近幾個月持續籠罩油市。