我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

銅價狂飆4%創新高 首度突破1.3萬美元 交易商加速向美國運貨

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
銅價周一突破13,000美元大關。(路透)
銅價周一突破13,000美元大關。(路透)

國際銅價周一（5日）飆升至新高，首度突破13,000美元；原油價格周一上漲，因為投資人權衡美國突擊委內瑞拉後的發展；貴金屬黃金、白銀周一因避險情緒大漲後，今天盤初轉為小跌。

倫敦基準銅期貨5日收盤大漲4.19%至12,991.5美元，但盤中漲幅一度逼近5%，創下13,090美元新高價位。交易商近幾周加速向美國運貨，以因應今年可能實施的關稅，導致其他地區供應減少。此外，智利曼托韋爾德礦場罷工的開始也提醒市場，在全球需求持續擴大的背景下，產品運輸仍面臨不小的供應風險。

周一所有基本金屬價格走強，同時科技股押注推動股市攀升。更廣泛而言，投資人正評估美國周末抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的深遠影響，包括華盛頓對關乎安全與經濟成長核心資源的立場轉變。

銅是能源轉型不可或缺的金屬，在2025年飆漲42%，創下自2009年以來最佳年度表現。川普計劃在2026年重新檢討對原生銅徵收關稅的問題，這重新點燃了曾令市場劇烈波動的套利交易，並進一步壓縮了其他地區的供應。

布蘭特原油3月期貨5日收盤勁揚1.7%，結算價每桶61.76美元；西德州中級原油（WTI）2月期貨上漲1.7%，結算價每桶58.32美元。

交易人士權衡委內瑞拉局勢以及對石油供應的影響。美軍拘捕馬杜洛帶來了新的地緣政治暗流，同時華盛頓似乎準備繼續打壓這個南美國家的石油出口。不過，委國在全球原油市場中的占比相對較小，加上市場早已面臨供應過剩局面，限制了油價漲幅。

美國的石油公司股價上漲，此前美國總統川普表示，美國公司將投入巨額資金重建委內瑞拉日益破敗的能源基礎設施。

Rapidan Energy Group總裁麥克奈利表示，「對短期原油期貨來說，這件事關係不大；對美國石油企業而言則是利多」。

周日，OPEC+堅持其在第1季度暫停增產計畫，據稱在這場10分鐘的視訊會議中沒有討論委內瑞拉問題。代表們說，現在評估如何因應正在展開的局勢仍為時過早。

凱投宏觀的集團首席經濟學家Neil Shearing在報告中表示：「委內瑞拉產量的任何短期擾動，都很容易被其他地區增產所抵銷。我們預期，未來一年左右全球供應成長將推動油價向50美元下行。」

由於地緣政治風險加劇，現貨黃金周一一度上漲2.9%，突破每英兩4,455美元，白銀漲幅近7%。

不過今日開盤後，現貨黃金小跌0.19%，報每英兩4,440美元；現貨白銀跌0.39%，報每英兩76.29美元。

新加坡華僑銀行分析師Christopher Wong表示，「委內瑞拉局勢發展表明衝突將迅速結束，而非長期軍事對抗」，因此短期風險有限。

委內瑞拉 石油 油價

上一則

最旺12月… 鴻海去年營收破8兆台幣 年增18%

下一則

證實追單台積增產？Nvidia：中企對H200晶片需求強勁

延伸閱讀

美抓馬杜洛 台灣要慎思

美抓馬杜洛 台灣要慎思
馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷
馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架

馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架
馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？