我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

威爾史密斯被控性騷 男音樂人：不敢回房「怕被迫發生關係」

分析師：委內瑞拉石油生產面臨長期且高風險復甦

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國民眾4日在休士頓抗議美國干預委內瑞拉內政。（美聯社）
美國民眾4日在休士頓抗議美國干預委內瑞拉內政。（美聯社）

美國周末發動生擒委內瑞拉總統馬杜洛震驚全球的行動後，市場焦點轉向這個擁有全球最大已證實石油蘊藏的國家，究竟能多快提高產量。

短期而言，目前尚不清楚委內瑞拉能出口多少石油、銷往中國的供應是否會持續。川普已表示，美國企業將投入數十億美元重建委國的能源基礎設施，但長期來看，大型石油公司是否願意在如此不穩定的環境下投資，仍讓人存疑。

以下是分析師對委內瑞拉局勢的看法：

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）

「市場無疑會有一部分人採信任務已完成的說法，並預期產量能輕鬆回升至每日300 萬桶」。分析師也說，若政權能穩定過渡，全面解除制裁可望在未來 12 個月內釋出每日數十萬桶的產能。

他們也指出：「局勢依然變化莫測；我們持續提醒市場觀察者，該國的復甦之路將非常漫長。」

凱投宏觀（Capital Economics）

首席經濟學家謝林（Neil Shearing）在報告中指出，「理論與現實劇烈分歧。至少在馬杜洛被捕後，委內瑞拉的地緣政治走向仍不明朗」。謝林指出，就算產量能回升至十年前約每日 300 萬桶的水準，也僅能為全球石油供應增加約 2%。

高盛（Goldman Sachs）

包括史楚文（Daan Struyven）在內的分析師在報告中指出，若委內瑞拉的原油產量在年底前每日減少40萬桶，布蘭特原油價格可能會比高盛集團原本預測今年均價56美元高出2美元；反之，若產量增加相同數額，油價則可能低於預期2美元。

高盛表示：「結合近日俄羅斯和美國產量超出預期的表現，委內瑞拉長期產量可能提升的因素，進一步加劇了我們對2027年及其後油價預測的下行風險。我們估計，若委內瑞拉原油產量在2030年回升至每日200萬桶（先前基調預測為每日90萬桶），屆時油價將面臨每桶4美元的下跌空間。」

全球風險管理公司（Global Risk Management）

首席分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）表示，由於全球石油供應充足，市場反應可能有限。他在報告中指出：「委內瑞拉以擁有全球最大已證實石油蘊藏著稱，超過3000億桶。然而，蘊藏是一回事，產量又是另一回事。委內瑞拉目前的石油產量約為每日100萬桶。」

拉斯穆森指出，鑑於委內瑞拉原油屬於重質且高含硫原油，僅有美國和中國的部分煉油廠能夠加工；他補充表示，這類原油若流失，對全球市場而言並不特別具備威脅性。

委內瑞拉 石油 油價

上一則

高盛估中國2026年GDP增長4.8% 看好官方定調穩投資

延伸閱讀

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國
「封鎖+斬首」美逮馬杜洛戰術 學者憂中國仿效

「封鎖+斬首」美逮馬杜洛戰術 學者憂中國仿效
「美國踐踏委內瑞拉主權」委國防長表態「動用一切力量」防衛

「美國踐踏委內瑞拉主權」委國防長表態「動用一切力量」防衛
美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58

超人氣

更多 >
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物