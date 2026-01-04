我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對委動武不會加速北京對台時間表 路透分析3原因

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾在委內瑞拉首都卡拉卡斯參加遊行，呼籲釋放委內瑞拉總統馬杜洛；此前美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕了馬杜洛夫婦。（路透）
民眾在委內瑞拉首都卡拉卡斯參加遊行，呼籲釋放委內瑞拉總統馬杜洛；此前美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕了馬杜洛夫婦。（路透）

全球金融市場5日準備迎接一個情緒緊張、波動加劇的交易日，因美國在周末期間出兵閃擊委內瑞拉並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，此舉引爆新的衝突熱點，可能升高地緣政治緊張情勢。不過，在亞洲盤開市時，油價走跌，美股期指、澳洲股市均小幅走高、黃金與白銀等貴金屬因避險需求而上漲。

在亞洲周一清晨，布蘭特原油期貨一度重挫1.2%，跌至每桶60美元，但稍後跌勢收斂，跌0.23%，報每桶60.61美元；西德州原油期貨跌0.37%至每桶57.11美元。

美股期指上漲，史坦普500指數期貨上漲0.12%，那斯達克100期貨上漲0.3%。

避險需求推升貴金屬走高，黃金與白銀雙雙上漲。現貨金價長0.6%，報每英兩4358.10美元；現貨白銀上漲0.26%，報每英兩73.01美元。

隨著馬杜洛被捕，身為石油輸出國組織（OPEC）成員國的委內瑞拉，其供應前景蒙上陰影，原油勢必成為市場焦點。但初步跡象顯示，全球石油市場大致能消化最新的變動，油價在亞洲周一盤初開盤後走跌。

知情人士指出，美國在加拉加斯及其他州發動一系列攻擊後，委內瑞拉的石油基礎設施並未受損。包括荷西港（Jose port）、阿穆艾煉油廠（Amuay refinery）以及奧里諾科油帶的油田等關鍵設施仍持續運作。

美國總統川普周六宣布，將「接管」委國直到政權妥善轉移，美國石油業者也將投資恢復委國的石油生產。美國務卿魯比歐表示，美國將利用石油方面的影響力，迫使委內瑞拉做出進一步改變。

另一方面，OPEC+在全球市場面臨供給過剩、且仍在等待委內瑞拉供應情況明朗化之際，維持原定計畫，於第1季暫停增產。由沙烏地阿拉伯與俄羅斯領導的該組織於周日召開會議後，做出上述決定。

委內瑞拉曾是全球重要的產油強國，但在過去20年間產量大幅下滑，如今僅占全球供應量不到1%，且大多出口至中國。過去一年來在需求趨緩之際，隨著OPEC+及其他產油國增加供應，市場目前正面臨龐大的原油過剩。

委內瑞拉 石油 馬杜洛

上一則

美生擒馬杜洛、CES將登場…5事不可不知

下一則

今年全球電動車銷售 恐是疫情後最差

延伸閱讀

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台
美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普
馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認
美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20

超人氣

更多 >
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎