馬杜洛遭美抓捕 布蘭特油價開盤竟差點跌破60美元 美股期指、金銀都漲

民眾在委內瑞拉首都卡拉卡斯參加遊行，呼籲釋放委內瑞拉總統馬杜洛；此前美國對委內瑞拉發動攻擊，抓捕了馬杜洛夫婦。（路透）

全球金融市場5日準備迎接一個情緒緊張、波動加劇的交易日，因美國在周末期間出兵閃擊委內瑞拉 並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛 ，此舉引爆新的衝突熱點，可能升高地緣政治緊張情勢。不過，在亞洲盤開市時，油價走跌，美股期指、澳洲股市均小幅走高、黃金與白銀等貴金屬因避險需求而上漲。

在亞洲周一清晨，布蘭特原油期貨一度重挫1.2%，跌至每桶60美元，但稍後跌勢收斂，跌0.23%，報每桶60.61美元；西德州原油期貨跌0.37%至每桶57.11美元。

美股期指上漲，史坦普500指數期貨上漲0.12%，那斯達克100期貨上漲0.3%。

避險需求推升貴金屬走高，黃金與白銀雙雙上漲。現貨金價長0.6%，報每英兩4358.10美元；現貨白銀上漲0.26%，報每英兩73.01美元。

隨著馬杜洛被捕，身為石油 輸出國組織（OPEC）成員國的委內瑞拉，其供應前景蒙上陰影，原油勢必成為市場焦點。但初步跡象顯示，全球石油市場大致能消化最新的變動，油價在亞洲周一盤初開盤後走跌。

知情人士指出，美國在加拉加斯及其他州發動一系列攻擊後，委內瑞拉的石油基礎設施並未受損。包括荷西港（Jose port）、阿穆艾煉油廠（Amuay refinery）以及奧里諾科油帶的油田等關鍵設施仍持續運作。

美國總統川普周六宣布，將「接管」委國直到政權妥善轉移，美國石油業者也將投資恢復委國的石油生產。美國務卿魯比歐表示，美國將利用石油方面的影響力，迫使委內瑞拉做出進一步改變。

另一方面，OPEC+在全球市場面臨供給過剩、且仍在等待委內瑞拉供應情況明朗化之際，維持原定計畫，於第1季暫停增產。由沙烏地阿拉伯與俄羅斯領導的該組織於周日召開會議後，做出上述決定。

委內瑞拉曾是全球重要的產油強國，但在過去20年間產量大幅下滑，如今僅占全球供應量不到1%，且大多出口至中國。過去一年來在需求趨緩之際，隨著OPEC+及其他產油國增加供應，市場目前正面臨龐大的原油過剩。