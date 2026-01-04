我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

美攻委內瑞拉 國際油價影響有限 下周估衝65美元

編譯林文彬／綜合報導
圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）
圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）

美國對南美洲主要產油國委內瑞拉發動攻擊，預料將為油市帶來新一波震盪。專家認為，這起事件可能帶動國際油價本周站上每桶65美元，但後續影響或許有限。

分析顯示，委內瑞拉已證實的石油蘊藏量居全球之冠，每日原油產量為110萬桶，大多流入中國與印度。這個數量從全球貿易流動來看不大，但委內瑞拉原油品質獨特，逾67%產量為重油。

美國攻擊委內瑞拉後，市場預期原油價格本周將跳空開高，Ya Wealth董事古普塔(Anuj Gupta)認為，布蘭特原油價格5日恢復交易後可能登上每桶65美元。布蘭特原油期貨價格2日收在每桶60.75美元，小跌0.16%。

Century Financial投資長瓦萊查(Vijay Valecha)也指出，能源市場本周波動可能加劇。瓦萊查說：「歷史顯示，油價在地緣政治不確定性瀰漫時往往會出現缺口，例如美國去年空襲伊朗地下核設施後，市場一開盤油價就勁揚多達7%，過去周期也曾發生類似現象。」

不過，基於制裁和運輸限制已導致委內瑞拉石油出口承壓，進而削弱新衝擊威力，油價就算真的大漲，也可能只是曇花一現。市場情報公司Energy Aspects分析師沈恩(Amrita Sen)指出，委內瑞拉船隻先前遭攻擊及最新制裁與封鎖措施，已導致該國石油產量減少約25%，但最新一波攻擊未直接瞄準石油設施。路透也引述知情人士說法報導，委內瑞拉國營能源公司PDVSA在這波攻擊毫髮無傷。

沈恩說：「由於庫存預料將大增，這起事件對油價影響不會太大。」

對能源市場投資人而言，最大憂慮是這場危機進一步惡化，其他國家可能捲入衝突。伊朗不只是委內瑞拉主要貿易夥伴，也是委國盟友之一。

另一方面，黃金、美國公債和日圓等避險資產是否會獲得提振，也是關注焦點。古普塔預期金價5日開盤後可能觸及每英兩4380美元，相當於從2日收盤水準上漲逾1%，白銀價格可能上看每英兩78美元。

美國對委內瑞拉發動攻擊，預料將為油市帶來新一波震盪。圖為委國首都卡拉卡斯遭到轟炸...
美國對委內瑞拉發動攻擊，預料將為油市帶來新一波震盪。圖為委國首都卡拉卡斯遭到轟炸。（路透）

委內瑞拉 油價 石油

上一則

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境