打房措施發布後…南韓首爾公寓價格連漲11周 攀19年新高

編譯吳孟真／綜合報導
新加坡私人住宅價，2025年連續第九年走高。（路透資料照片）
南韓政府去年10月15日宣布嚴厲打房措施後，首爾公寓價格連11周上漲，2025年漲幅創19年新高。新加坡去年房價則連九年上漲；英國房價則意外下跌，可能已受到工黨政府提高稅負的預算案影響。

據韓國房地產委員會（REB）1日公布的資料，截至去年12月29日的當周，首爾公寓平均成交價格較前一周上漲0.21%，是打房政策發布後，連續第11周上漲。而儘管當局祭出「重點調整地區」、「投機過熱區」和「土地交易許可區」三重管制，使首爾公寓交易量大幅下滑，少數高價成交案仍持續推升市場價格，使首爾房價自2月開始走升後，連47周上漲，全年漲幅高達8.71%。

俗稱「漢江帶」（Hangang River belt）的地區漲勢凶，城東區12月第五周漲0.34%，松坡與銅雀各漲0.33%，龍山和江東各漲0.3%。

南韓國土交通部資料顯示，去年11月首爾公寓交易量為4395件，較前月銳減60.2%。即便納入所有住宅類型，交易量也從1萬5531件降至7570件，驟減逾半。打房措施將首爾全境畫為管制區，且公寓另須遵循土地交易許可規定，交易活動因而急劇收縮。儘管如此，首爾公寓價格2025年上漲8.71%，漲幅創近19年最高，僅次於2006年23.46%的暴漲紀錄，也超越文在寅政府時期的任一單年漲幅。首都內以松坡區20.92%的漲幅最大，其次為城東（19.12%）、麻浦（14.26%）、瑞草（14.11%）和江南（13.59%）等。

新加坡方面，據市區重建局2日的初步數據，在新建公寓需求回溫的帶動下，2025年星國私人住宅價格年增3.4%，為連九年上漲，但漲幅放緩至2020年來最小。

星國當局近年推出多項打房措施，試圖抑制在疫情期間加速上漲的房價。2021年房價漲幅一度高達10.6%，2024年減至近4%的水準。

英國房價12月則是意外下跌。全英房屋抵押貸款協會（NBS）表示，12月平均房價下跌0.4%至36.5萬美元，為四個月來首降。

房價 新加坡 南韓

