記憶體晶片飆漲 消費電子產品價格2026年最多恐漲20%

編譯任中原／綜合報導
全球對記憶體晶片的需求強勁。（路透）
消費性電子產品製造業者及分析師警告，由於人工智慧（AI）對記憶體晶片的需求強勁，帶動成本升高，手機、電腦及家電等消費電子產品的價格，2026年最多可能上漲20%。

戴爾、聯想、Raspberry Pi及小米等消費電子產品製造業者表示，晶片短缺可能加重業者的成本壓力，使業者不得不漲價；分析師預測漲幅將介於5%-20%。

戴爾營運長克拉奇指出，該公司從未見到「成本以此種速度變動」，消費者難免將受到衝擊。Raspberry Pi表示，成本壓力「相當痛苦」，因此去年12月已經調高電腦售價；聯想財務長也表示，正在累積記憶晶片庫存及其他關鍵性組件。

全球都正積極擴建數據中心，以因應AI模型對運算能力的需求，激起對高頻寬記憶體（HBM）晶片的需求，使晶片製造業者不再優先生產消費電子產品所使用的低階記憶體晶片，造成動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片供給短缺，使消費電子廠商持續囤積記憶體晶片，從而推升晶片價格。

麥格理集團分析團隊指出，「我們已經看到（記憶體晶片）供給全面短缺，買家陷入瘋狂，全力確保足夠的晶片，不論價格多高都願意支付」。三星電子與海力士掌控全球DRAM市場的70%以上，已表示2026年的訂單量已經超過產能；三星12月已經調高一些記憶晶片價格，漲幅最高達60%。

消費者最終必須承擔漲價壓力。麥格理集團預測，2026年消電售價將上漲10%-20%，最糟情境是發生有如「新冠疫情期間所見到的供應鏈干擾」；野村控股則預測漲幅約5%。現代汽車證券公司主管指出，由於雲端服務需求激增，消費電子製造商不得不接受較高的晶片價格。

