資管公司跨足AI業務 槓上科技巨頭

編譯陳律安／綜合報導

布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield）正跨足雲端業務，直接對人工智慧（AI）開發商出租資料中心晶片，以完整掌握AI價值鏈，直接與亞馬遜、字母等科技巨頭打對台。

The Information報導，布魯克菲爾德將把這項出租算力的事業，連結自家一檔規模百億美元的AI基礎建設基金，以及自身將投入營運的雲端公司Radiant，形成一條龍布局。布魯克菲爾德手上握有的土地、資料中心與電力資源，在全球數一數二。

該公司AI基建全球主管拉席德說，正爭取力圖將資料在地化的政府與企業業務，「我們的目標是設立運算叢集並自行管理，而非在五個不同市場分別仰賴五個夥伴」。

布魯克菲爾德的AI基建基金，將在法國、卡達、瑞典推動資料中心計畫。

知情人士表示，布魯克菲爾德將賦予旗下Radiant優先租賃該基金資料中心的權利，但同時也會採取傳統商業模式，出租給外部雲端供應商。

跨足雲端市場後，布魯克菲爾德將槓上Google、微軟、亞馬遜等主宰雲端業務的科技巨頭，CoreWeave、Nebius等雨後春筍般冒出的新創公司也成競爭對手。不過AI晶片龍頭輝達支持這項計畫，正投資布魯克菲爾德的AI基金，並助其設立大型伺服器叢集。

