新加坡經濟超預期 總理示警：未來挑戰大

新加坡 總理黃循財表示，星國2025年經濟繳出超越預期的4.8%成長率，但也警告若想維持這樣的好成績將面臨不少挑戰。

黃循財在新年致辭中表示，「有鑑於當前形勢，此結果優於我們之前的預期」。星國政府去年11月已將全年經濟成長率預期從1.5%-2.5%上修到4%左右，最後結果比預期更好。

黃循財說，主要是受惠於人工智慧（AI）發展，帶動半導體與電子產品需求大幅成長。同時，失業率與通膨率持續維持在低檔，民眾實質收入普遍提升。

他表示，在嚴峻的外部環境下，這些成果更顯得珍貴，該國「長期以來奉行的開放市場與合作共贏理念，正面臨質疑甚至否定；各國以提升韌性與安全為由，重組貿易網絡與供應鏈 、地緣政治緊張局勢持續升高」，「面對區域內外風險因素不斷演變，我們必須對新加坡所面臨的安全威脅保持警惕」。

黃循財去年來多次表示，美國總統川普的第二個任期，幾乎終結了新加坡賴以發展的全球化和自由貿易時代。

儘管新加坡面臨的美國關稅 稅率最低（10%），但製藥和半導體這兩個出口和就業的主要來源將受到何種產業關稅的影響，目前仍不明朗。

他強調，「要保持競爭力，不能簡單重複既有模式」，「必須重新審視、調整和更新經濟戰略。」