我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價壓力牽動選票 川普簽署公告3家具關稅延後1年上調

巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

記憶體晶片飆漲 消費電子產品價格今年最多恐漲20%

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球對記憶體晶片的需求強勁。（路透）
全球對記憶體晶片的需求強勁。（路透）

消費性電子產品製造業者及分析師警告，由於人工智慧（AI）對記憶體晶片的需求強勁，帶動成本升高，手機、電腦及家電等消費電子產品的價格，2026年最多可能上漲20%。

戴爾、聯想、Raspberry Pi及小米等消費電子產品製造業者表示，晶片短缺可能加重業者的成本壓力，使業者不得不漲價；分析師預測漲幅將介於5%-20%。

戴爾營運長克拉奇指出，該公司從未見到「成本以此種速度變動」，消費者難免將受到衝擊。Raspberry Pi表示，成本壓力「相當痛苦」，因此去年12月已經調高電腦售價；聯想財務長也表示，正在累積記憶晶片庫存及其他關鍵性組件。

全球都正積極擴建數據中心，以因應AI模型對運算能力的需求，激起對高頻寬記憶體（HBM）晶片的需求，使晶片製造業者不再優先生產消費電子產品所使用的低階記憶體晶片，造成動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片供給短缺，使消費電子廠商持續囤積記憶體晶片，從而推升晶片價格。

麥格理集團分析團隊指出，「我們已經看到（記憶體晶片）供給全面短缺，買家陷入瘋狂，全力確保足夠的晶片，不論價格多高都願意支付」。三星電子與海力士掌控全球DRAM市場的70%以上，已表示2026年的訂單量已經超過產能；三星12月已經調高一些記憶晶片價格，漲幅最高達60%。

消費者最終必須承擔漲價壓力。麥格理集團預測，2026年消電售價將上漲10%-20%，最糟情境是發生有如「新冠疫情期間所見到的供應鏈干擾」；野村控股則預測漲幅約5%。現代汽車證券公司主管指出，由於雲端服務需求激增，消費電子製造商不得不接受較高的晶片價格。

三星 AI 疫情

上一則

巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

延伸閱讀

中企持股英國晶片公司FTDI 恐遭英政府強制出售

中企持股英國晶片公司FTDI 恐遭英政府強制出售
長鑫科技在上交所IPO 中國迎記憶體晶片第一股

長鑫科技在上交所IPO 中國迎記憶體晶片第一股
馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手

馬斯克發豪語：xAI明年達到AGI技術 將在3年內超越對手
記憶體短缺效應 戴爾商用PC估漲價三成

記憶體短缺效應 戴爾商用PC估漲價三成

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？