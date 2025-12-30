我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

生活成本增 紐約創意人數暴跌 損害藝術產業

泰勒絲看未婚夫比賽 豪氣送600元現金給NFL工作人員

AI 儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鎧俠今年上漲 534%，表現優於 MSCI 世界指數的所有成分股。（路透）
鎧俠今年上漲 534%，表現優於 MSCI 世界指數的所有成分股。（路透）

受益於人工智慧（AI）對資料儲存的無止境需求，日本記憶體晶片製造商鎧俠今年股價表現稱冠全球。儘管市場近來略顯緊張， AI 熱潮活力依然不減。

鎧俠股價周一以下跌2.6%封關，今年上漲 534%，表現優於 MSCI 世界指數的所有成分股，並成為日本東證指數（Topix）中表現最佳的個股。鎧俠是去年 12 月才在東京證交所掛牌的 NAND 快閃記憶體製造商，客戶包括蘋果和微軟，目前市值約 5.7 兆日圓（360 億美元）。

鎧俠股價飆漲所反映的是，隨著超大規模資料中心業者（hyperscaler）爭相擴建 AI 基礎設施，科技業對記憶體的需求正大幅成長。鎧俠生產的晶片是 AI 訓練和資料中心不可或缺的元件。今年，各大科技業者警告，在需求激增的情況下，記憶晶片供應將出現吃緊，分析師預測晶片價格也會上漲。

Asymmetric Advisors 日本股票策略師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）說：「在科技領域，邁入 2026 年後重心將轉向記憶體，無論是直接投資鎧俠，還是相關衍生的標的。」他說，像勝高（Sumco）這樣的晶片晶圓製造商，明年也將受益於強勁的記憶晶片需求。

儘管如此，鎧俠的股價表現多少引發價位過高的疑慮，近幾個月也對其他 AI 相關個股造成壓力。鎧俠 11 月公布單季財報低於投資人的過高預期後，股價單日重挫 23%。

不過，安瓦薩德說，由於記憶體需求仍遠高於供給，鎧俠可以在 2026 年安度AI 市場的驚濤駭浪。他說：「對資料中心投資放緩的顧慮，其實不應影響下一季的記憶晶片價格，因為市場目前已嚴重供不應求。」

AI 日本 微軟

上一則

亞幣走勢逆轉了？最強泰銖竟大跳水 韓元在年末上演大反攻

延伸閱讀

三星中國廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

三星中國廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年
日加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編近10億美元預算

日加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編近10億美元預算
挑戰Nvidia…中昊芯英二代TPU進入測試 明年上市

挑戰Nvidia…中昊芯英二代TPU進入測試 明年上市
AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個

AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39

超人氣

更多 >
福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩