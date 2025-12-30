亞幣走勢逆轉了？最強泰銖竟大跳水 韓元在年末上演大反攻

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
韓元匯率近期止貶回升。（美聯社）
韓元匯率近期止貶回升。（美聯社）

亞洲貨幣一些表現最突出的趨勢在年末最後幾個交易日開始逆轉，韓元強勢反彈，而泰銖則明顯回檔。

隨著南韓政府釋放支撐訊號，韓元在過去三個交易日開始反彈，此前幾個月飽受貶值壓力，一度逼近全球金融危機期間才觸及過的重要關口。相較之下，今年表現居亞洲貨幣第二佳的泰銖正在回吐升幅，因市場擔心央行可能出手壓抑這波升值、以免衝擊出口。

韓元今天（30日）持續走升，盤中升值0.18%，報1,432.90韓元兌1美元，此時出口商拋售美元，主要是出自預期官方會支撐本幣匯率的心理。泰銖今天盤中拉鋸，一度貶值0.17%，稍後又恢復升值，報31.572泰銖兌1美元，周一曾盤中重貶超過2%，為七個月來最大單日貶幅，交易人士高度警戒當局可能介入匯市。

亞洲貨幣今年飽受川普關稅措施和央行意外行動的擾動。隨著美國與印度貿易協議遲遲難以達成，印度盧比連創新低，迫使央行出手干預。中國人民幣則有望迎來近五年來最佳年度表現，儘管中國央行強調防範匯率「超調」，發出了放緩人民幣升值步調的訊號。

韓國當局上周推出一連串支撐本幣的舉措，當時在資金外流與擔憂南韓必須進行更多美國投資（做為關稅談判的一部分）可能進一步加劇壓力的情況下，韓元一度貶至逼近1,500韓元兌１美元的整數關卡。

巴克萊銀行亞洲外匯與新興市場宏觀策略主管科堤查（Mitul Kotecha）表示，南韓包括口頭干預在內的這些措施，再加上預期國民年金可能進行策略性避險，已大幅減輕韓元所承受的壓力。

在南韓採取行動後，一些分析師將泰銖周一重貶，歸因於市場擔憂泰國央行可能採取措施抑制近期漲勢。

分析師預期，泰銖走弱可能延續到明年，儘管在年底交投清淡的情況下，周一的拋售仍讓市場感到意外。

此外，貴金屬價格攀升至歷史新高，也加劇了區域貨幣的波動。泰銖亦可能受到泰國央行新規定的影響，該規定要求金融機構申報金額達20萬美元（含）以上的外幣交易。泰國央行總裁維泰（Vitai Ratanakorn）上周五表示，這項規定是央行為了因應泰銖升值，以及泰銖與黃金交易高度相關性所採取的措施之一。

南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

避險投資當道 南韓散戶大買黃金、白銀、美元

泰國強攻「彩虹經濟」 旅遊、影視業商機進補

