我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦公室該長什麼樣？Cisco給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

編譯季晶晶／綜合外電
圖為越南河內交易所外觀。（路透）
圖為越南河內交易所外觀。（路透）

全球資金本月正重返東南亞股市，使此區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

受估值低廉與資產配置分散需求吸引，外資12月已向東南亞新興市場注入3.37億美元，預計創2024年9月以來單月流入最高金額。印尼與泰國市場領頭吸引資金回流，終結此前11個月內10度遭外資拋售的局面。不過2025年整體外資淨流出仍達約150億美元。

MSCI Asean Index今年落後亞太大盤約13個百分點，創近五年最大差距，主因是缺乏與AI熱潮直接相關的股票。除估值優勢外，鑒於市場憂心AI泡沫，過度集中科技股的資金也開始尋求東南亞作為替代選項。

富達國際策略師Christopher Wong表示，投資人正需要降低對美國及AI等擁擠交易的曝險，東協可望從中受惠，因該區域擁有「截然不同的成長引擎」

越南等市場也被認為將受惠於全球供應鏈移出中國，以及聯準會的潛在降息。越南股市另因富時羅素10月將其升格為次級新興市場而獲得提振。

印尼、越南、菲律賓等國受益於政府擴大基建與刺激需求的財政計劃，加上貨幣政策環境有利，企業獲利前景正在改善。

東南亞主要股市目前估值介於未來12個月預期盈利的12至15倍，菲律賓更低於10倍；相較之下，標普500指數的估值已逾22倍。

但風險依然存在。該區域兩大經濟體正面臨國內政治動盪的挑戰：泰國總理阿努廷本月解散國會並訂2月大選；印尼投資人則對總統普拉伯沃的民粹政策保持警惕。

與此同時，若AI主題持續吸引資金，東協市場恐難擺脫相對弱勢。

摩根大通分析師上月指出，對價值型投資人而言，偏低的估值正讓東協愈具吸引力，特別是在獲利成長反彈之際。12月資金流向印證了這項看法。

包括Khoi Vu在內的分析師在11月28日的報告中指出，若外資配置部位回歸過去三年中位數水準，東南亞股市可能迎來約200億美元的潛在資金流入。

東南亞 AI 越南

上一則

供電和政局趨穩 南非幣今年將創下16年來最大漲幅

下一則

AI搶走入門白領職位 年輕人可能轉往「1工作」且薪水較高

延伸閱讀

泰國強攻「彩虹經濟」 旅遊、影視業商機進補

泰國強攻「彩虹經濟」 旅遊、影視業商機進補
泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果

泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果
美、印尼關稅談判達協議 2國領袖下月簽署

美、印尼關稅談判達協議 2國領袖下月簽署
澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備