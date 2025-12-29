我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

市場供過於求 油價今年跌幅5年最高、明年Q1下探55美元

編譯林文彬／綜合報導
國際油價在供過於求及俄烏和平協議等預期的影響下大跌。（路透）
國際油價在供過於求及俄烏和平協議等預期的影響下大跌。（路透）

在全球油市供過於求及俄烏和平協議等預期的影響下，國際油價26日重挫逾2%，今年全年跌幅可能是五年來最大，且明年油價預料將繼續承壓，各機構預估布蘭特油價將保持在每桶60美元左右水準，明年第1季可能下探至55美元。

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基28日下午1時在佛州會面，若俄烏達成和平協議，國際可能停止制裁俄國石油。布蘭特原油期貨價格26日收盤下跌2.6%，報每桶60.64美元，今年來跌19%；美國西德州中級原油期貨26日跌2.8%至每桶56.74美元，今年來下挫21%，邁向2020年以來最大全年跌幅。

原油產量不斷增加，已引發明年油市供給過剩憂慮。國際能源總署（IEA）12月的報告顯示，全球明年石油供給可能比需求高出每日384萬桶。由於川普政府不太可能支持讓市場恢復平衡的政策，各國聯手干預油市機率很低。

相較之下，石油需求的成長力道已不再強到足以吸收增加的供給。

不過，航線安全和選舉年波動等地緣政治風險，可能限縮油價下跌空間。美國銀行預期2026年布蘭特原油均價為每桶60美元，西德州原油為每桶57美元，世界銀行與花旗預估的2026年布蘭特原油均價也都是60美元，高盛的預測則是56美元。

摩根大通（小摩）2026年基準的布蘭特均價預測為每桶58美元。美國能源資訊局（EIA）則預測2026年第1季布蘭特原油均價將跌到每桶55美元。

