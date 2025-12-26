日股走揚 東證指數創新高 高市早苗內閣通過史上最大預算 嚴控發債

日相高市早苗的內閣周五通過下一財年度預算案，總規模達創新高的122.3兆日圓。但政府強調將克制新增公債發行。（美聯社）

日本 股市周五走強，東證指數（Topix）盤中觸及歷史新高，市場對政府債務失控的疑慮降溫，加上高市早苗 （Sanae Takaichi）內閣通過創紀錄預算案，共同提振投資信心，為2025年接近尾聲的交易日帶來支撐。

東證指數早盤上漲0.5%，盤中最高來到3,436.75點，刷新歷史紀錄；日經225指數同步上漲逾1%，報50,927.89點，全年漲幅達約30%。

日相高市早苗的內閣同日通過下一財年度預算案，總規模達122.3兆日圓（約7,850億美元），創下新高。政府強調在維持積極財政政策的同時，將克制新增公債發行，以平衡經濟刺激與債務管理。市場解讀，預算雖明顯擴大，但發債態度相對保守，有助緩解對財政紀律的擔憂。

受此影響，日本公債價格小幅反彈，殖利率 自26年高點回落。路透引述消息指出，政府可能在下一財年減少超長天期公債的發行量，進一步穩定債市情緒。

野村證券股票策略師Maki Sawada表示，利率走低本身就對股市形成正面支撐。在今年僅剩最後幾個交易日的情況下，市場焦點轉向日經指數能否站穩並突破51,000點關卡。

這份自明年4月起算的預算案，預計將於明年初送交國會審議，規模高於今年最初提出的115.2兆日圓。不過，新發行公債僅小幅增加，從今年的28.6兆日圓升至29.6兆日圓，債務依存度降至24.2%，為1998年以來最低。

新年度稅收可望年增7.6%，達到創新高的83.7兆日圓，成為擴大支出的主要財源，但仍不足以完全抵銷快速上升的償債成本，以及社會福利與防衛支出的增加。

隨著日本央行退出超寬鬆貨幣政策，預算假設利率設在29年來最高的3%，用於支付利息與償還本金的債務成本將年增10.8%，達31.3兆日圓。