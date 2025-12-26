日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
日本政府在新財政年度預算案中，將對尖端半導體與人工智慧的支持增加近三倍至約1.23兆日圓，其中為國家級半導體計畫Rapidus編列1,500億日圓預算。(路透)
日本政府在新財政年度預算案中，將對尖端半導體與人工智慧的支持增加近三倍至約1.23兆日圓，其中為國家級半導體計畫Rapidus編列1,500億日圓預算。(路透)

為強化國家競爭力與供應鏈安全，日本政府在新財政年度預算案中，將對尖端半導體與人工智慧（AI）的戰略性支持大幅提高至約1.23兆日圓，規模增為原先的四倍，展現其在高科技領域急起直追的決心。其中，被視為日本晶片希望的國家級半導體計畫Rapidus獲得關鍵注資。

在半導體領域，政府為Rapidus編列1,500億日圓（約9.5億美元）的預算，這使得對該公司的累計投資達到2,500億日圓。Rapidus被賦予引領日本重返先進製程競賽、縮小與美中技術差距的核心任務。

AI方面，政府規畫投入3,873億日圓，重點用於開發具有主權色彩的國內基礎AI模型、強化資料基礎設施，並推動所謂「物理AI」，也就是以AI控制機器人與精密機械的應用，此一戰略旨在將日本軟體能力與製造業優勢結合，擴大產業升級空間。

受晶片與AI兩項支出大幅增加影響，經濟產業省整體預算較前一年度增加約50%，達到3.07兆日圓。日相高市早苗內閣已於周五通過這項預算案，相關內容將於新年期間提交國會審議。

除科技投資外，預算也編列了50億日圓以確保包含稀土在內的關鍵礦產供應，並投入1,220億日圓推動脫碳政策，包含對下一代核電站的研發支持。此外，為配合日美貿易安排，政府還將發行約1.78兆日圓的特別國債，透過日本貿易保險機構支援日企對美國的投資活動。

