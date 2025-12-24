黃金價格逼近4500元 銀價今年已漲147%

金價飆破新高，專家分析，避險、貶值交易或單純的年終現象，都是可能原因。（歐新社）

銀價23日延續破紀錄漲勢，突破每盎司70元的重要關卡，黃金、白金價 格也雙雙創下歷史新高。現貨白銀先是升高到每盎司71.49元，然後在美東時間23日下午3時12分來到每盎司71.22元，上漲3.2%。銀價今年以來已經上漲147%。

貴金屬交易服務商「贊納金屬」(Zaner Metals)副總裁兼資深金屬策略分析師葛蘭特(Peter Grant)表示，銀價這波漲勢反映了市場供應與需求的現實，市場連續五年處於供不應求狀態，工業需求則不斷增加。避險屬性、美元走弱的預期心理以及收益率下降，都上銀價隨之水漲船高。

葛蘭特表示，白銀下一個目標價位是每盎司75元，不過年底期間獲利了結可能引發價格下降。

最新這股上漲動能，來自交易人士押注聯準會（Fed）2026年將兩度降息，同時美國總統川普 也不斷鼓吹更寬鬆的貨幣政策。由於貴金屬本身不孳息，利率走低通常會成為其價格上漲的助力。

本周適逢聖誕節假期交易日期減少，美元走貶，路透報導，美元走弱讓以美元計價的金屬對海外買家變得更具吸引力。

現貨黃金23日上漲1.1%，來到每盎司4492.99元，稍早之前一度達到創紀錄高點每盎司4497.55元。

受到地緣政治局勢緊張、美國降息、央行 強勁買盤、穩健投資需求推動等影響，黃金價格今年以來已經上漲約70%。美國2月交割黃金期貨結算上漲0.8%，來到4505.7元。

SP Angel 投資銀行分析師在報告中說：「我們持續看到央行外匯儲備多元化的長期主題，這將成為黃金價格到這個十年末期的重要利多因素。」報告指出，估計明年黃金價格將邁向大約每盎司5000元。

現貨白金23日上漲6.8%來到每盎司2268.95元，早盤曾經攀升到紀錄高點每盎司2274.10元。鈀金上漲6.5%，來到三年高點的1874.22元。這兩種姊妹金屬用於汽車觸媒轉換器，有助減少有害氣體排放。歐洲聯盟執行委員會(European Commission)本月稍早公布計畫，決定放棄原定2035年生效的燃油車禁令，這個消息讓鉑金(Platinum)與鈀金(Palladium)等鉑族金屬(PGMs)信心大增。

銅價也破天荒漲破每公噸1.2萬美元大關，再創新高，反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應，正使這種重要工業金屬全年價格朝2009年來最大年漲幅邁進。