圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

DRAM短缺 遊戲主機恐漲價15% 銷售前景雪上加霜

編譯季晶晶／綜合報導
記憶體晶片價格大漲，恐導致遊戲主機漲價，衝擊整個產業。（路透）
遊戲主機的銷售原本就因為關稅混亂與消費支出疲軟而承受重壓，如今記憶體晶片價格大漲，恐導致主機售價上升，衝擊整個產業。

隨著科技業競相建設AI基礎設施，SonyPlayStation、微軟旗下Xbox和任天堂Switch 2所使用的動態隨機存取記憶體（DRAM）供不應求。

這使得記憶體製造商傾向生產利潤更高的資料中心晶片，緊縮了消費性裝置的供應。例如美光已決定停止長期經營的Crucial品牌產品線，該品牌向來是PC組裝玩家的主要零組件來源。

記憶體晶片是遊戲系統的核心，關乎載入速度、畫面幀率與整體效能。這類特性在大型製作與經典遊戲中至關重要。

產業專家指出，隨著晶片成本上升，遊戲主機製造商與其他硬體生產商可能被迫漲價；問題是今年稍早已因關稅調高過售價，再次加價恐重挫市場需求。

高階電競PC製造商CyberPowerPC上月底已宣布漲價。戴爾與聯想據傳也計劃調高售價。

紐約大學史登商學院遊戲產業教授Joost van Dreunen指出：「記憶體約占PC零組件成本的五分之一，漲價對製造商衝擊很大。」他預估，未來一兩年，遊戲主機的標價可能再漲10%至15%，而如果2026年記憶體又漲，PC漲價幅度有可能達到30%。

Counterpoint Research的11月預估顯示，記憶體價格在2025年最後三個月可能漲30%，明年初還可能再漲20%，而今年來漲幅已達50%。

儘管Sony等主要主機製造商通常會提前多年鎖定部分庫存，並以延長裝置的生命周期來緩解衝擊，但部分產業觀察家已下修對遊戲主機市場的預測。集邦科技預期今年成長率僅5.8%，低於先前預估的9.7%，並預測2026年衰退4.4%，比原先預估萎縮3.5%更糟。

產業追蹤機構Circana指出，上月遊戲硬體支出較一年前下降27%，同期銷量是1995年以來最弱，原因新型遊戲裝置當月均價創歷史新高。

由於進口關稅推升製造成本，今年遊戲主機的平均售價已經上揚；與此同時，缺乏能帶動主機銷量的重磅遊戲，也使得舊款硬體缺乏成長催化劑。Xbox Series X等高階主機零售價約650美元、PlayStation 5 Pro定價約750美元。

零組件成本上漲也可能影響其他新裝置的上架計畫。例如Counter-Strike開發商Valve原訂明年推出的PC遊戲平台Steam Machine。

eMarketer分析師Jacob Bourne表示，若遊戲消費進一步萎縮，企業將更為謹慎，「與其冒著銷量不佳的風險，不如選擇延後推出新品」。

