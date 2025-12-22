AI掀熱潮 帶動全球基建 資料中心吸金610億美元創新高

我的頻道

編譯林聰毅／綜合報導
人工智慧AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施，帶動今年來流入資料中心市場的金額超過610億美元，再創新高。

史坦普全球財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，今年1-11月的資料中心交易超過100筆，總額超過610億美元，已改寫去年的608億美元新高紀錄。

全球資料中心交易主要發生在美國，其次是亞太地區，歐洲則瞠乎其後。荷蘭國際集團（ING）的報告預測，美國的資料中心投資額可能是歐洲的五倍。同時，中東地區的成長日益強勁，富裕的波斯灣國家正努力打造成為下一個全球AI重鎮。

微軟、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet等超大規模雲端服務業者競相擴大投資，帶動了這波資料中心興建熱潮，但也引發了一些投資人擔憂這些投資能否轉化為實質的回報。

史坦普全球財智分析師史楚塔則樂觀預期，市場對AI和甲骨文的擔憂只是暫時性的，短期不會對資料中心的興建和併購產生「重大影響」。整體而言，預期2026年對AI應用的需求將繼續強勁成長。2026年資料中心併購投資活動將更「活躍」。

AI 微軟 人工智慧

