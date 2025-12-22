比特幣頂峰回檔 投資人轉進另類加密幣

我的頻道

編譯任中原／綜合報導
比特幣與其他加密幣今年從頂峰大幅回檔，使散戶投資人損失慘重後，分析師表示，投資人正在調整策略，包括轉向較小型的另類加密貨幣，以及多元化投資目標。

美國總統川普去年11月勝選後，比特幣一路飆漲，因為政府放鬆相關法規、聯準會（Fed）降息以及大型金融機構進場，今年一度衝上12萬6000美元的高峰，之後回檔時因投資人相信川普政府將力推數位資產，紛紛逢跌即買，且愈跌愈買，卻仍不敵比特幣巨鯨大戶出脫所引發的賣壓，加密貨幣總市值蒸發約1兆美元，散戶也共慘賠數十億美元。

加密貨幣行情走勢逆轉，迫使交易商重新評估2026年的策略。一些人士忘不了2022年加密貨幣交易所FTX崩潰，引發的「加密幣寒冬」的慘澹時刻。其他人士則不認同市場將再度陷入這種困境，強調加密貨幣已無可逆轉地成為主流投資工具，指數型基金讓散戶投資人更容易加入，機構投資人進場也使市場更為穩定。

交易商目前正在調整策略，作法之一是分散化。例如支持「先生幣」（Sensei）這種「通縮型迷因幣」，以及號稱「去中心化人工智慧（DEAI）生態系」的加密幣，認為這些較小型的加密貨幣更有創意，且報酬潛力更高。Public交易平台營運長塞奇斯表示，不少散戶採取「雙峰」策略，分別投入比特幣及較小型的另類加密貨幣。但也有較長期的投資人獨押比特幣，在11月底跌到8萬5000美元左右時買進，並相信未來三季內將超過11萬美元。

