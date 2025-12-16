川普下令封鎖委內瑞拉受制裁油輪 油價反彈轉漲

美國總統川普對委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪。油價反轉上漲。圖為委內瑞拉國營石油公司PDVSA營運的油井鑽探現場。(路透)

油價 從2021年以來的最低點後反彈回升，先前由於全球供過於求的憂慮，油價連跌四天、累積跌幅近6%，如今西德州 原油爬回每桶56美元價位。這波反轉的關鍵在於，美國總統川普對委內瑞拉 施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪。

川普周二透過社群媒體宣布，他已下令封鎖進出委內瑞拉的原油運輸船，並將委國總統馬杜洛政權列為外國恐怖組織。此舉使兩國敵對情勢急遽升高，美軍上周才在委內瑞拉外海扣押一艘油輪。

西德州原油應聲上漲0.8%至每桶55.7美元；布蘭特也漲0.7%至59.33美元。

委內瑞拉原油產量已從2020年谷底回升，但仍遠遠不及數十年前的水準。上月，委國油輪每日裝載約59萬桶原油出口，相較之下，全球每日原油消耗量超過1億桶。該國多數原油出口流向中國。

能源諮詢機構Rapidan Energy Group估計，若美國持續嚴格實施制裁，委內瑞拉約有30%原油出貨將面臨風險。不過，儲存在亞洲油輪中的委內瑞拉原油庫存，預料可在短期內緩衝中國買家可能遭遇的衝擊。

儘管近期反彈，油價全年仍可能收跌，主因是供給過剩持續擴大。這波過剩來自OPEC+快速恢復先前停產的產量，以及其他產油國增產，同時需求表現疲弱。

交易員同時也在評估烏克蘭可能達成和平協議的機率，一旦成真，可能為俄羅斯原油出口限制鬆綁鋪路。