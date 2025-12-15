瑞士研究：年節與儀式感形成快速家飾過度消費

聖誕節是瑞士零售市場最大檔期，環境保護團體疾呼，消費者的每一分錢都對全球環境造成影響，消費同時也應避免浪費。（中央社）

瑞士 家具市場年銷售額逾50億瑞郎（約62.7億美元），是世界家具大廠進駐的高端市場，連動的高利潤家飾用品市場與家飾店興起，形成快速汰換潮流。民間組織提醒，快速家飾（Fast Deco）已對環境造成傷害。

瑞士零浪費組織（Zero Waste Switzerland）指出，快速家飾是近年新興消費市場，5年內全球產量增加88%。現代生活講求儀式感與個人風格，許多消費者換家飾時不只買單件，而是整套。大量生產的家飾多在亞洲工廠製造，勞動者是否獲得公平工資與合理待遇令人質疑。聖誕購物應優先購買當地商品。

瑞士世界自然基金會（WWF Schweiz）表示，許多年節廉價家飾品以木材製成，來源往往不是瑞士。為西方市場製造的大量廉價裝飾品需伐林，再栽種同一樹種的樹，破壞原生物種多樣性。瑞士消費者購買廉價品，實際傷害的是他國森林。此外，林業工人待遇低，環境危險，缺乏防護措施，安全與人權同樣被犧牲在商品鏈中。

瑞士零浪費組織針對消費者行為進行的研究也顯示，現代人和從前的世代不同，昔日購買家具或家飾用品是要用一輩子的，而現代人換家具和家飾已經是既平常又頻繁的事。追求品味的時代，快速消費促使業者每季更換顏色與造型，消費與生產互相加速影響，造成環境惡性循環。

瑞士紐沙泰爾大學行銷學教授貝曾松（Valéry Bezençon）指出，家具店常設計購物路線，讓消費者先經過不在清單上的物品，這些家飾用品利潤高，設計目的在喚起慾望，而非購買必需品，消費者在賣場走了一圈，時常拿的不是原本要買的東西。

瑞士民眾Anna Klaus接受中央社採訪表示，這些家飾用品店時常開在車站裡面，等車或等人的時候就逛一下，也打發時間，商品通常是中國製造或東南亞 國家，價格很便宜，常有新貨，也符合年節氣氛，對不在乎生產地的人來說，是很方便的選擇。

環境保護團體疾呼，年節時低價商品的促銷手法，快速消費導致年節後大量被丟棄的裝飾品則是環境的另一個災難。聖誕節 是瑞士零售市場最大檔期，創造儀式感並購買禮物，消費者的每一分錢都對全球環境造成影響。