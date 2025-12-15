我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

超級央行周來了 估英、泰、墨西哥降息 日逆勢升息

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球金融市場迎接「超級央行周」，圖為歐洲央行。（路透）
全球金融市場迎接「超級央行周」，圖為歐洲央行。（路透）

全球金融市場本周迎接「超級央行周」，預料將顯露一個日益清晰的趨勢：美國以外的主要先進國家央行降息周期已接近尾聲、或畫下句點，新興經濟體央行可能進一步降息，日本銀行（央行）則預料將逆勢升息1碼。

本周將有至少11個經濟體的央行公布利率決策，歐洲央行（ECB）及瑞典、挪威等國央行預料都將按兵不動，以觀察迄今寬鬆措施的經濟與通膨影響。

ECB預料將上修經濟成長預估，且目前「鷹派」動能增強，在可預見的未來可能都不會再降息，明年全年可能都維持基準利率不變，市場反而聚焦總裁拉加德可能發出將多快轉向升息的訊號。

英國央行則預料降息1碼，因為證據顯示通膨持續減緩，政府新公布的預算案近期更可能對物價造成下壓，明年預估可能降息1碼以上。

相較於其他主要先進國家央行寬鬆接近尾聲，日本銀行（央行）則估將更進一步升息1碼，為1月來首度升息，因為通膨率持續高於2%目標、美國貿易政策不確定性緩解以及日圓貶值助長物價壓力，都增添升息論據，關注重點在於總裁植田和男的政策指引，但他預料將避免對未來升息時機做出暗示，維持審慎訊息。

在新興市場，台灣與印尼央行本周預料將按兵不動，泰國、智利及墨西哥央行預估將降息1碼，且政策指引繼續釋放鴿派訊號，以支撐經濟成長。俄羅斯本周更預估會降息2碼。

美國聯準會（Fed）上周降息1碼之後，市場將密切關注16日公布的11月就業報告，以評估2026年利率展望。

經濟學者預測，11月非農業就業人口將增加5萬人，失業率進一步上升到4.5%，顯示勞動市場依然遲滯，但尚未迅速惡化。同日出爐的10月零售銷售預料將維持穩健，顯示第4季消費者支出有個好的開始。

美國18日也將公布11月消費者物價指數（CPI），將納入10月的部分元素，因此多數物價類別將不會有單月變動幅度。

經濟學者認為，美國本周公布的整體數據將仍難釐清經濟現狀，就業報告與CPI預料將呈現「一弱一強」，但部分是受到聯邦政府停擺一個月所致的數據蒐集「技術性」問題，將讓Fed鷹鴿陣營各獲得論述基礎，內部持續分歧。

中國本周也將公布多項11月經濟數據，包括1至11月固定投資預估將年減2.3%，零售銷售與工業生產的增幅可能接近至少一年來的最低水準。

央行 降息 利率

上一則

今年最強亞幣出爐 馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

下一則

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

延伸閱讀

台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2啟動降息

台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2啟動降息
房貸利率再走高 市場靜待聯準會降息決策

房貸利率再走高 市場靜待聯準會降息決策
墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝
Fed明年降息幾次重要嗎？「今後美國利率取決這因素」

Fed明年降息幾次重要嗎？「今後美國利率取決這因素」

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽