白銀價格漲一度破61元 今年來已漲逾30%

白銀價格9日首度收盤突破每英兩60美元大關，改寫歷史紀錄，漲勢延續到10日，續創新高。供應吃緊且央行 將降息 的預期，帶動白銀價格不斷竄高。

紐約白銀現貨價10日盤中一度上漲1.6%至每英兩61.6145美元，延續前一天收盤大漲4.3%的強勁動能，站穩在60大關以上。近日白銀價格快速上漲，主要因現貨市場供應持續緊張，10月倫敦市場曾出現歷史性的供應吃緊。

此外，市場預期聯準會（Fed）將降息1碼，較低的借貸成本通常有利於不具孳息的貴金屬。

現貨金價 9日收盤也上漲0.42%，報每英兩4208.24美元，10日走勢則不如白銀這麼強。白銀今年來漲幅已超過100%，優於黃金的將近60%。

Reliance證券公司的高級研究分析師崔維迪表示，白銀在價值上正逐漸趕上黃金。在10月時，購買1英兩黃金需要82英兩白銀，如今這一比率已降到69左右。

崔維迪認為，考慮到「基本面」因素，白銀也有需求。他這裡指的是白銀的工業用途。

世界白銀協會（Silver Institute）在9日公布的一份研究報告中稱，太陽能、電動車及其基礎設施、資料中心和人工智慧（AI）等產業，將推動白銀的工業需求在2030年前持續增長。

Sprott資產管理公司的投資長史默諾瓦表示，ETF的資金流入以及美國今年稍早將白銀指定為重要礦產的舉措，為白銀價格提供了額外支持。

近來漲勢也很犀利的銅價，9日在倫敦金屬交易所（LME）收低，從前一日的歷史高點滑落，但10日重拾漲勢，盤中一度上漲1.6%，報每噸11,666美元。

今年以來LME銅價已漲逾30%。近幾周來，由於大量銅被運往美國以避開可能的進口關稅，導致供應趨緊，銅價漲勢加速。

銅的14天相對強弱指數自周五以來高於70，一些人認為這一水準代表銅價漲幅過大。受供應擔憂影響，銅價周一時飆升至每噸11,771美元的歷史高點。