南韓散戶大軍海外買美股 被指拖累匯價 回嗆「不背鍋」

編譯季晶晶／綜合外電
南韓國首爾韓亞銀行外匯交易室，交易員正在工作。(美聯社)
南韓國首爾韓亞銀行外匯交易室，交易員正在工作。(美聯社)

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

作為本季亞洲表現最差的貨幣，韓元最近幾周差點摜破16年新低。包括南韓央行總裁在內多名官員把韓元貶值歸咎於南韓大約1400萬名散戶對海外股市的投資。

多年來一直投資美股的上班族朴恩惠（Park Eun-hye音譯）說，這項指控令許多散戶震驚，「流動性過剩和其他更大的結構性因素，可能對韓元走貶有更大的作用」，小散戶卻成了「代罪羔羊」。

南韓散戶大軍因為買不起首爾房地產、又厭倦南韓綜合股價指數（Kospi）多年低迷（直到2025年才迎來罕見牛市），因此轉向投入從加密貨幣到海外槓桿型ETF等高風險標的，希望能累積財富。但他們積極投資卻令官員感到困擾。

數據顯示，南韓散戶今年合計淨買入美股310億美元，創空前新高，幾乎是2024年金額的三倍，也是2019年的逾12倍。

當地一家主要媒體以「外匯危機」為題報導此事，但政府否認。官方數據顯示，10月大約有180億美元的股票資金外流，大部分與散戶相關，流入資金僅約30億美元。

Meritz證券公司經濟學家Stephen Lee表示，資金流出大於流入，可能導致韓元走弱或抑制升值力道。

南韓央行總裁李昌鏞上月表示，南韓年輕人湧向海外股市的「風潮」令人擔憂，當局正緊收海外上市ETF槓桿交易的規範。

但YouTube理財網紅Syuka認為，南韓人買海外股票不是因為「這很酷」，而是國內股市已停滯十年。

南韓股民聯盟主席鄭義正（Jung Eui-jung音譯）表示，官員應該「自我省思」檢討相關政策，不是把責任「推給散戶」。

27歲散戶投資者元正然（Won Jung Yeon音譯）在意識到光靠薪水不可能致富後開始炒股，他說，把韓元走貶全歸咎於散戶投資海外是「過度解讀」，「散戶的投資決定全都是為了追求利潤」。

如果誘因足夠，像30多歲首爾公務員朴敏烈（Park Minyeol音譯）這種把資產大量配置海外股市的投資人也願意把資金匯回國。他看好南韓機器人股，正考慮「把大約10–20%的資金投入本地股市」。

南韓 美股 加密貨幣

