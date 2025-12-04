我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普2大戰略文件遲未發布 Politico：財長盼調整涉中措辭

紐西蘭第一家IKEA開幕排長龍 總理剪綵也搶不到頭香

台幣、韓元、人民幣前景看多 預期Fed下周降息支撐亞幣反彈

編譯黃淑玲／綜合外電
匯市策略師看多台幣等基本面良好的亞幣，將因美國聯準會降息獲得更多支撐。 （路透）
匯市策略師看多台幣等基本面良好的亞幣，將因美國聯準會降息獲得更多支撐。 （路透）

市場目前普遍預期美國聯準會（Fed）將在下周的利率會議後降息，這對多個亞洲新興國家的貨幣而言，可能是正好來得及提供支撐匯價的時機。

聯準會的寬鬆政策將有助於減輕印度央行面臨的壓力，為持續走貶的盧比踩一下煞車；盧比在今日台北時間午間，兌美元匯率續跌至歷史新低的90.4238兌1美元，本周首次跌破90盧比關卡。Fed降息也能為印尼、南韓與菲律賓等多國的疲弱貨幣，帶來喘息空間，韓元本季已挫跌逾4%。

紐約梅隆銀行（BNY）駐香港資深亞太市場策略師莊偉坤（Wee Khoon Chong，音譯）說，「Fed進一步的寬鬆可能普遍支撐亞洲貨幣」，成長動能強、財政狀況穩健的亞幣，例如台幣、韓元、人民幣，可望有表現最佳。相對地，印度盧比仍面臨包括美國高關稅與經濟成長下行風險等負面因素，而菲律賓披索則因央行偏向寬鬆政策而承受壓力。

根據彭博彙編的利率交換合約資料，交易員預期聯準會在9日和10日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，決定降息1碼（25個基點）的機率超過90%。市場對12月降息的預期升溫，已開始為區域內匯市帶來支撐，彭博的亞洲貨幣指標也自11月低點回升。

中國人民幣則是在最近幾個月已有亮眼表現。離岸人民幣本季至今，不過，兌美元匯率已升值0.9%，因為市場樂觀美中關係改善。一些分析師認為，下周若Fed進一步寬鬆貨幣，人民幣可望再走強。

TS Lombard 策略師Daniel von Ahlen和Andrea Cicione在最新的報告中就表示，「現在是做多亞洲貨幣的時機」，人民幣的多頭市場可能正在展開。

貨幣 降息 聯準會

上一則

DRAM、NAND型快閃記憶體供應緊張 中國智慧手機與筆電漲價了

下一則

印度「半導體市」加速成形 塔塔電子攜力積電打造全國首座前段晶圓廠

延伸閱讀

熱錢回流 新台幣明年偏強 估上半年「重回二字頭」

熱錢回流 新台幣明年偏強 估上半年「重回二字頭」
美11月民間就業人數意外大減 12月降息幾成定局

美11月民間就業人數意外大減 12月降息幾成定局
美股收高 晶片股撑起科技股漲勢 就業疲弱更強化Fed降息預期

美股收高 晶片股撑起科技股漲勢 就業疲弱更強化Fed降息預期
白銀創新高 供應緊俏、Fed降息預期聯手推一把

白銀創新高 供應緊俏、Fed降息預期聯手推一把

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人