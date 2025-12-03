京東海外布局再下一城 拿下德國零售巨頭59.8%控股權

我的頻道

記者謝守真／即時報導
中國電商巨頭京東近年來持續將海外布局擴大。圖為大連京東MALL商場的銷售專員向顧客推薦照相機。(新華社)
中國電商巨頭京東正加快擴展歐洲零售市場版圖的腳步，2日宣布，完成收購德國零售集團CECONOMY約59.8%股權，持股總比例將升至85.2%，並可能推動該公司退市安排。

界面新聞指，京東2日宣布，在額外要約接受期結束後，已收購CECONOMY約59.8%的股本及表決權。若將合作夥伴Convergenta保留的股份計算在內，京東在CECONOMY的總持股比例將達85.2%。京東表示，該交易仍需獲得常規監管批准，完成後不久可能推進CECONOMY退市安排。

公開資料顯示，CECONOMY成立於2017年，前身為德國零售巨頭麥德龍集團旗下消費電子業務板塊。旗下MediaMarkt和Saturn品牌在11個國家運營超千家門市，採線上線下結合的全管道模式。CECONOMY曾與京東簽署投資協議，計劃建立合作夥伴關係，加速增長並推動向歐洲領先的全渠道消費電子平台轉型。

京東最早於7月底宣布，將通過全資間接子公司JINGDONG Holding Germany GmbH，向CECONOMY全體股東發起自願公開收購要約，每股4.6歐元，交易估值約22億歐元(約25億美元)。若成功，將創下中國電商出海歐洲的單筆收購規模新紀錄。

今年9月，德國反壟斷機構聯邦卡特爾局批准京東收購CECONOMY交易，稱此次交易不會引發任何競爭擔憂。京東2025年三季度財報顯示，新業務（含外送、京喜自營及海外業務）營收達人民幣155.92億元，年增213.7%，但未披露海外業務具體營收及投入情況。

京東同時也正積極布局法國市場。法新社11月底指，京東已向法國經濟部提交事先審批申請，有機會成為法國零售商Fnac Darty的第二大股東。Fnac Darty目前主要股東為捷克億萬富翁克雷廷斯基持股28%，京東收購後持股將達22%。

法國前財長隆巴德（Eric Lombard）說，Fnac Darty代表文化主權，是法國第一大圖書銷售商及文化機構，曾尋求反對收購途徑，但因交易在德國進行，法國政府可行手段有限。法國經濟與財政部指，將依法以最嚴謹的態度審查此次潛在收購是否符合公共秩序、公共安全或國防利益。

京東創辦人劉強東曾說，公司國際業務將在海外本地化運作，組建當地團隊進行採購發貨，並將上千個中國品牌帶到海外市場。目前，京東Joybuy已在英、法、德、荷等國試營運，京東物流全球海外倉庫超過130個，今年上半年新增30個以上。

界面新聞分析，京東透過此次收購，將快速獲得CECONOMY成熟線下門市網絡、品牌效應及供應鏈體系，以推進在歐洲市場本土化進程。然而，考量歐洲市場特性及CECONOMY此前面臨的高租金和數位化轉型滯後等問題，京東未來在當地零售市場的競爭仍具挑戰。

