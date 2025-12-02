我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

誰是台灣高房價元凶？專家：經濟學人、王婉諭都說錯了

記者游智文／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房市示意圖。(記者游智文攝影)
房市示意圖。(記者游智文攝影)

針對《經濟學人》上月指台灣央行控制匯率導致過剩資金推升房價，出現「台灣病」，時代力量主席王婉諭投書《經濟學人》指出，《經濟學人》遺漏了台灣高房價更為根本的核心問題，在於全球罕見的「房地產低持有稅制度」。

對此，房市趨勢專家李同榮表示，王婉諭以「稅率」評論高房價，與經濟學人以「匯率」的論述「台灣病」，都犯了同樣的解讀錯誤，就是以「單一變數」簡化台灣房價形成結構。

李同榮指出，台灣房價組成結構由經濟基本面、技術循環面、政策消息面等13大指標50多種變數堆積而形成。匯率、稅率都只是其中一種，就算解決匯率問題，或解決稅率問題，台灣的高房價問題仍然存在難解。

他表示，時代力量曾主張加重囤房稅，又與執政黨唱和，以空屋活化為由，只要出租當公益房東不論是否空屋通通免囤房稅，還可減稅。

但這樣的稅制改革主張，反而種下了包租公與投資客可以持有多戶並享免囤房稅與減稅優惠，進而壟斷低總價交易市場與租賃市場，等於政府拿納稅人的錢間接鼓勵投資客與包租公囤房。

更嚴重的是，低總價物件被這些投資客壟斷，致使年輕人被迫買到被包裝過的高單價老屋，更使年輕人被迫承租又貴又舊甚至加蓋的老屋，這都是政策嚴重錯誤所造成。

李同榮認為，三黨智庫都缺乏市場實務經驗的淬鍊，所研擬政策完全顧慮到選舉的政治因素考量，不敢得罪300萬選票的房東，反而巴結擁有大量選票的房東。這種選票至上所產生的政策後果，比任何台灣病都嚴重。

最明顯的例子就是2023年總統大選前政府為了爭取年輕人選票所推出的新青安優惠政策，歷史上從來沒有一個政府在房價高檔時推出房市大利多，把正要降溫中房價再拉升一波尾盤。

而之後央行為了滅火，再以第七波限貸狠殺尾盤，反而讓無辜年輕購屋的小白就買在房市最熱的最高檔，真是情何以堪？「政治至上的房產政策」才是高房價的元凶。

李同榮表示，當然，不只是政策失靈，回到房價形成結構探討，高房價絕對不只是單一變數所造成，政策失𩆜只是主要導火線之一而已。

房價 匯率 央行

上一則

比爾蓋茲創立的新型核能公司 即將開始建造反應爐

延伸閱讀

烏揭俄機輪胎多來自中企 專家指俄缺中難久戰

烏揭俄機輪胎多來自中企 專家指俄缺中難久戰
怎麼用錢才能愈存愈多？理財專家曝7個應有的「理財心態」

怎麼用錢才能愈存愈多？理財專家曝7個應有的「理財心態」
專家：好市多蔬果、牛奶⋯大量買反而浪費

專家：好市多蔬果、牛奶⋯大量買反而浪費
「把自己過好」 中國年輕人婚育觀改變 避孕套銷售跳水

「把自己過好」 中國年輕人婚育觀改變 避孕套銷售跳水

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國