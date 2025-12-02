OECD示警 科技股價偏高 小幅調高主要經濟體成長率

受惠於AI投資熱，OECD上修部分主要經濟體的經濟成長預估，但也示警科技股可能有價格回檔的風險。（路透）

經濟合作暨發展組織（OECD）公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體的成長預估小幅調高，主因人工智慧（AI）投資熱潮有助於抵消美國提高關稅 的震撼效應；並預測各大央行降息 周期將於明年結束，美國聯準會（Fed）要到明年底才可能小幅降息。

此外，OECD對科技股及AI樂觀主義持審慎態度，認為這可能產生價格回檔的風險，甚至因為股價偏高而出現賣壓。加上擔憂貿易指標驟變，因此認為經濟展望仍然「脆弱」，且上述預測「可能有重大風險」。

OECD預估，全球2025年經濟成長率為3.2%，2026年將減緩到2.9%，2027年為3.1%。OECD秘書長科爾曼表示，「今年全球經濟強韌，但第二季貿易僅溫和成長；且預料高關稅將逐漸推升物價，使家庭消費及企業投資成長減弱。」

OECD預估美國今年成長率由1.8%上修到2%，明年則由1.5%上修到1.7%，靠的是AI投資、財政擴張及聯準會降息，抵消提高關稅、限制移民及聯邦政府裁員的負面影響。

至於中國今年預估成長率由4.9%上修到5%，2026年則維持4.4%，因為財政支持效應減退，以及美國對中國產品提高關稅。日本今年成長率由1.1%上修到1.3%，主因企業獲利及投資強勁，2026年將減緩到0.9%。

歐元區今年成長率由1.2%上修到1.3%，主因勞動市場強韌，及德國增加公共支出；2026年成長率由1%上修到1.2%，成長減緩是因為法國緊縮預算及義大利展望減弱。

OECD預估今年全球貿易成長4.2%，明年會降到2.3%，因為關稅對投資及消費的壓力將顯現。

此外，通膨率預料將於2027年中回降到央行的目標；美國通膨率將於2026年中觸頂，因為關稅「轉嫁」效應消退；中國及一些新興市場的通膨率將小幅上升，因為超額產能減少。

OECD預料各大央行未來1年將維持較低的利率水位，因為通膨壓力減輕；聯準會現在到明年底前只會再降兩碼，前提是就業市場沒有繼續惡化、通膨壓力沒有大幅提高。歐元區及加拿大不會進一步降息，英國上半年將停止降息，但日本仍將持續緊縮信用。