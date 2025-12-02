我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

OECD示警 科技股價偏高 小幅調高主要經濟體成長率

編譯任中原／綜合報導
受惠於AI投資熱，OECD上修部分主要經濟體的經濟成長預估，但也示警科技股可能有價格回檔的風險。（路透）
受惠於AI投資熱，OECD上修部分主要經濟體的經濟成長預估，但也示警科技股可能有價格回檔的風險。（路透）

經濟合作暨發展組織（OECD）公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體的成長預估小幅調高，主因人工智慧（AI）投資熱潮有助於抵消美國提高關稅的震撼效應；並預測各大央行降息周期將於明年結束，美國聯準會（Fed）要到明年底才可能小幅降息。

此外，OECD對科技股及AI樂觀主義持審慎態度，認為這可能產生價格回檔的風險，甚至因為股價偏高而出現賣壓。加上擔憂貿易指標驟變，因此認為經濟展望仍然「脆弱」，且上述預測「可能有重大風險」。

OECD預估，全球2025年經濟成長率為3.2%，2026年將減緩到2.9%，2027年為3.1%。OECD秘書長科爾曼表示，「今年全球經濟強韌，但第二季貿易僅溫和成長；且預料高關稅將逐漸推升物價，使家庭消費及企業投資成長減弱。」

OECD預估美國今年成長率由1.8%上修到2%，明年則由1.5%上修到1.7%，靠的是AI投資、財政擴張及聯準會降息，抵消提高關稅、限制移民及聯邦政府裁員的負面影響。

至於中國今年預估成長率由4.9%上修到5%，2026年則維持4.4%，因為財政支持效應減退，以及美國對中國產品提高關稅。日本今年成長率由1.1%上修到1.3%，主因企業獲利及投資強勁，2026年將減緩到0.9%。

歐元區今年成長率由1.2%上修到1.3%，主因勞動市場強韌，及德國增加公共支出；2026年成長率由1%上修到1.2%，成長減緩是因為法國緊縮預算及義大利展望減弱。

OECD預估今年全球貿易成長4.2%，明年會降到2.3%，因為關稅對投資及消費的壓力將顯現。

此外，通膨率預料將於2027年中回降到央行的目標；美國通膨率將於2026年中觸頂，因為關稅「轉嫁」效應消退；中國及一些新興市場的通膨率將小幅上升，因為超額產能減少。

OECD預料各大央行未來1年將維持較低的利率水位，因為通膨壓力減輕；聯準會現在到明年底前只會再降兩碼，前提是就業市場沒有繼續惡化、通膨壓力沒有大幅提高。歐元區及加拿大不會進一步降息，英國上半年將停止降息，但日本仍將持續緊縮信用。

關稅 降息 央行

上一則

Fed示警商用不動產風險 點出資產價值下降、利率高掛等隱憂

下一則

Nvidia推AR1模型 自駕車「有常識」辨別路況

延伸閱讀

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲
全球經濟展現韌性 OECD調升美歐經濟成長預測

全球經濟展現韌性 OECD調升美歐經濟成長預測
Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡
好市多加入提告川普政府企業行列 爭取退還關稅

好市多加入提告川普政府企業行列 爭取退還關稅

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法