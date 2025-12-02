我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

三星「三折機」突襲搶市 定價2450美元

編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導

三星2日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市場南韓發售，售價為359萬韓元（約2450美元），為三星歷年來最昂貴的手機。

市場預料，Galaxy Z TriFold新機上市後，在銷售動能帶旺下，有望為供應鏈台積電、大立光等業績續添柴火。

三星在首爾的活動上正式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅搶在蘋果之前，而且頗有叫陣華為的意味；Galaxy Z TriFold為市場罕見的雙轉軸折疊機，展開後可成為約10吋大小的平板，採用兩側向內折疊的方式，與華為三折機Z字型折疊大不相同。

根據三星官方數據，Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9公釐，其5,600mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航，並且支援45W快充，讓用戶可盡情於串流影音、揮灑創意以及提高職場生產力。

至於三折機最關鍵的轉軸方面，三星因應Galaxy Z TriFold獨特的設計需求，採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，折疊操作亦維持流暢與穩定，而此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。

此外，Galaxy Z TriFold在轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護折疊結構，能抵抗長期磨損，而機身則採用高強度鋁合金材質，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現輕薄機身之餘，還能有效強固裝置。

至於供應鏈方面，Galaxy Z TriFold的核心處理器搭載高通Snapdragon 8 Elite，由台積電獨家代工；鏡頭據傳由大立光供貨，二家台廠均扮演吃重角色。

Galaxy Z TriFold預計12月12日於南韓上市後，隨後將在台灣、中國、新加坡與阿拉伯聯合大公國開賣，接下來也計畫在美國販售，迄今為止，除了南韓市場外，其餘市場均尚未公布售價。

業界人士認為，繼華為、三星陸續推出三折機後，其他品牌廠很可能會陸續跟進，明年三折機有望百花齊放，加上蘋果極可能也在明年發布首款摺疊機，均將有助於折疊機產業注入新活水，為手機產業帶來新市場需求。

三星 華為 南韓

上一則

美調降韓關稅至15% 溯及11/1生效

延伸閱讀

南韓出口強勁 上月增長13.3% 反映半導體和汽車需求持續暢旺

南韓出口強勁 上月增長13.3% 反映半導體和汽車需求持續暢旺
三星「三折疊手機」來了 秒變10吋平板 售價2450美元

三星「三折疊手機」來了 秒變10吋平板 售價2450美元
76：90慘敗...中男籃世預賽遭南韓雙殺 球迷大罵

76：90慘敗...中男籃世預賽遭南韓雙殺 球迷大罵
65歲占總人口20%…南韓步入超高齡社會 獨居破3成

65歲占總人口20%…南韓步入超高齡社會 獨居破3成

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法