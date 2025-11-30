我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

台歐晶片創新論壇 國研院攜產官學研深化半導體合作

記者李芯／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國研院指出，「2025台歐晶片創新論壇」以「技術創新、人才培育與跨區域合作」為核心主軸，匯聚台歐產官學研力量探索半導體技術的最新趨勢。（國研院提供）
國研院指出，「2025台歐晶片創新論壇」以「技術創新、人才培育與跨區域合作」為核心主軸，匯聚台歐產官學研力量探索半導體技術的最新趨勢。（國研院提供）

為深化台灣與歐洲在半導體科研與人才上的合作，國家實驗研究院與比利時微電子研究中心（imec）、歐洲IC實作中心（Europractice）及德國德勒斯登工業大學11月27、28日共同在德勒斯登舉辦「2025台歐晶片創新論壇」（TECIF 2025），以「技術創新、人才培育與跨區域合作」為核心主軸，匯聚台歐產官學研力量探索半導體技術的最新趨勢，並布局未來合作方向。

國研院指出，「2025台歐晶片創新論壇」由國研院台灣半導體研究中心主任劉建男、imec策略發展總監兼Europractice總經理Romano Hoofman，以及德勒斯登工業大學校長Ursula M. Staudinger共同主持開幕儀式，多位來自歐洲與台灣的重要代表也親臨現場參與盛會。

國研院表示，歐洲半導體製造公司總裁Christian Koitzsch、新思科技光子技術研發總監Sander Roosendaal及德國蔡司資深經理Charles Lin等人更在論壇上發表主題演講，從歐洲晶片法牽動的製造布局、矽光子積體電路（Photonic IC）在AI與下一代資料中心的關鍵角色，到3D X-ray顯微分析在先進封裝與AI晶片可靠度驗證中的突破性應用，為論壇揭開半導體技術新一波的發展方向。

國研院指出，論壇聚焦先進封裝（Advanced Packaging）、矽光子（Silicon Photonics）、智慧感測（Smart Sensing）、先進元件與新興記憶體（Advanced Devices & Emerging Memory）等前瞻技術議題，邀集台歐頂尖研究團隊分享最新成果。國研院台灣半導體研究中心、國家儀器科技研究中心及國家高速網路與計算中心亦就半導體製造設計平台與前瞻技術，與台歐學研團隊進行深入交流，探討未來可能的合作模式。論壇也關注高階半導體人才培育、跨國訓練機制與研究合作架構，持續擴大跨國人才鏈結與科研合作深度。

國研院表示，「2025台歐晶片創新論壇」兩天議程吸引超過280位來自台灣、歐洲多國的產官學研代表出席，充分展現國研院在全球半導體技術、人才與研發合作中的關鍵樞紐角色。國研院將持續鏈結國際夥伴、整合前瞻科技與人才培育能量，為打造更加緊密、具韌性且持續創新的全球半導體生態系貢獻力量。

德國 AI

上一則

郭明錤：英特爾最快2027年 供應蘋果最低階M系列晶片

延伸閱讀

郭明錤：英特爾最快2027年 供應蘋果最低階M系列晶片

郭明錤：英特爾最快2027年 供應蘋果最低階M系列晶片
分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠
中網企巨頭海外訓練AI模型 想甩開Nvidia晶片禁令

中網企巨頭海外訓練AI模型 想甩開Nvidia晶片禁令
AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉