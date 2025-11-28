多國央行逐漸減持美元 擬增持黃金、歐元

我的頻道

編譯簡國帆／綜合報導

最新調查顯示，主要央行希望逐漸減持美元，但沒有美元以外的單一替代選項，只計畫緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。同時，各國央行對人工智慧（AI）與數位資產也抱持審慎態度。

倫敦智庫官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）6月發布訪調全球70多國央行的「全球公共投資人」調查後，更進一步由研究人員在7-9月，與共管理約6.5兆美元的十國央行準備資產經理人，進行機密的一對一討論，以理解具體看法，並且發布「重新定義準備資產管理的韌性」報告。OMFIF資深經濟學家亞濟茲透露，這十國包括德國、西班牙、義大利、波蘭、南韓、兩個非洲國家以及三個拉美國家。

報告指出，由於美債擁有無與倫比的流動性，美元仍是全球準備資產的定錨貨幣，OMFIF訪調十國經理人全都沒有大幅減持美元，好幾位經理人表示準備資產有70%至80%是美元。

但各國對美國政策的信任已減弱，促成緩慢而審慎轉向其他資產，一家新興市場央行已減少準備資產的美元比重到40%-60%，反映價格影響與審慎的多元布局。

在這波轉移中，黃金、歐元及人民幣是明顯受惠者，但歐元和人民幣各有侷限。人民幣在全球金融的重要性雖然提高，但流動性及透明度，是其發展的結構性限制。

四川發現特大金礦 價值107億美元

德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價

對美政策信任減弱…主要央行擬增持黃金和2貨幣 審慎看AI與數位資產

美債投資人 押寶聯準會12月降息

