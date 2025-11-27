我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本成田機場證實：12月以後中國航線飛東京可能減班1到2成

「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

對美政策信任減弱…主要央行擬增持黃金和2貨幣 審慎看AI與數位資產

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
主要央行計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。（美聯社）
主要央行計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。（美聯社）

最新調查顯示，主要央行希望逐漸減持美元，但沒有美元以外的單一替代選項，只計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。同時，各國央行對人工智慧（AI）與數位資產也抱持審慎態度。

倫敦智庫官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）6月發布訪調全球70多國央行的「全球公共投資人」調查後，更進一步由研究人員在7-9月，與共管理約6.5兆美元的十國央行準備資產經理人，進行機密的一對一討論，以理解具體看法，並且發布「重新定義準備資產管理的韌性」報告。OMFIF資深經濟學家亞濟茲透露，這十國包括德國、西班牙、義大利、波蘭、南韓、兩個非洲國家以及三個拉美國家。

報告指出，由於美債擁有無與倫比的流動性，美元仍是全球準備資產的定錨貨幣，OMFIF訪調十國經理人全都沒有大幅減持美元，好幾位經理人表示準備資產有70%-80%是美元，一位歐洲準備資產經理人表示，世界正從轉向多極的準備資產體系，但還沒有立刻能準備好頂上美元地位的替代貨幣。

不過，但各國對美國政策的信任已減弱，促成緩慢而審慎轉向其他資產，一家新興市場央行已減少準備資產的美元比重到40%-60%，反映價格影響與審慎的多元佈局。

在這波轉移中，黃金、歐元及人民幣是明顯受惠者，但歐元和人民幣各有侷限，歐洲銀行聯盟、發行聯合公債及數位歐元等發展，是歐元地位大幅提升的必要條件，至於人民幣在貿易和全球金融的重要性雖然提高，但可轉換性、流動性及透明度，是其發展的結構性限制。

相較下，幾乎所有受訪的央行經理人都提到黃金是準備資產的核心、或占比日益升高的要素，各國的配置比重差異甚大，一些歐洲央行準備資產的黃金占比已超過20%，新興市場經理人則較緩慢累積部位。

經理人也覺得可能須把資產組合轉向到期天數較短的公債，因為能夠在壓力時期迅速賣出。

講求「安全第一、流動性其次、報酬第三」的各國央行經理人，則對數位貨幣沒有太大熱情，雖然好幾人表示正在追蹤數位貨幣和代幣化證券的發展，但全都沒將數位貨幣納入準備資產

報告也顯示，主要國家央行並未以AI為運作的核心環節，主要憂慮為AI驅動的行為可能「加速未來的危機」，一位經理人說，AI能帶來更多幫助，但「決策還是必須由人類來做」。

各國採用AI的步伐不一，一位新興市場決策官員表示，其機構已創建獨立AI團隊，發展內部系統，應用於研究和配置決策，為OMFIF訪調的十國央行中，採用AI步調最先進的國家。報告也指出，這個採用AI步調的最先進的國家，也最擔心AI風險，凸顯了解AI的潛力、也知道其侷限。

相較下，多數央行都主要用AI從事基本工作，例如摘要數據或掃描市場。

央行 AI 貨幣

上一則

誰能獵到Puma？中資安踏、李寧虎視耽耽 日亞瑟士也可能下場

下一則

德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價

延伸閱讀

美債投資人 押寶聯準會12月降息

美債投資人 押寶聯準會12月降息
孟加拉前總理保管箱查扣10公斤黃金 價值130萬美元

孟加拉前總理保管箱查扣10公斤黃金 價值130萬美元
六福珠寶感恩節黃金首飾工費享3.5折限定優惠

六福珠寶感恩節黃金首飾工費享3.5折限定優惠
黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光