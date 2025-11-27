對美政策信任減弱…主要央行擬增持黃金和2貨幣 審慎看AI與數位資產

主要央行計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。（美聯社）

最新調查顯示，主要央行 希望逐漸減持美元，但沒有美元以外的單一替代選項，只計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。同時，各國央行對人工智慧（AI ）與數位資產也抱持審慎態度。

倫敦智庫官方貨幣 與金融機構論壇（OMFIF）6月發布訪調全球70多國央行的「全球公共投資人」調查後，更進一步由研究人員在7-9月，與共管理約6.5兆美元的十國央行準備資產經理人，進行機密的一對一討論，以理解具體看法，並且發布「重新定義準備資產管理的韌性」報告。OMFIF資深經濟學家亞濟茲透露，這十國包括德國、西班牙、義大利、波蘭、南韓、兩個非洲國家以及三個拉美國家。

報告指出，由於美債擁有無與倫比的流動性，美元仍是全球準備資產的定錨貨幣，OMFIF訪調十國經理人全都沒有大幅減持美元，好幾位經理人表示準備資產有70%-80%是美元，一位歐洲準備資產經理人表示，世界正從轉向多極的準備資產體系，但還沒有立刻能準備好頂上美元地位的替代貨幣。

不過，但各國對美國政策的信任已減弱，促成緩慢而審慎轉向其他資產，一家新興市場央行已減少準備資產的美元比重到40%-60%，反映價格影響與審慎的多元佈局。

在這波轉移中，黃金、歐元及人民幣是明顯受惠者，但歐元和人民幣各有侷限，歐洲銀行聯盟、發行聯合公債及數位歐元等發展，是歐元地位大幅提升的必要條件，至於人民幣在貿易和全球金融的重要性雖然提高，但可轉換性、流動性及透明度，是其發展的結構性限制。

相較下，幾乎所有受訪的央行經理人都提到黃金是準備資產的核心、或占比日益升高的要素，各國的配置比重差異甚大，一些歐洲央行準備資產的黃金占比已超過20%，新興市場經理人則較緩慢累積部位。

經理人也覺得可能須把資產組合轉向到期天數較短的公債，因為能夠在壓力時期迅速賣出。

講求「安全第一、流動性其次、報酬第三」的各國央行經理人，則對數位貨幣沒有太大熱情，雖然好幾人表示正在追蹤數位貨幣和代幣化證券的發展，但全都沒將數位貨幣納入準備資產

報告也顯示，主要國家央行並未以AI為運作的核心環節，主要憂慮為AI驅動的行為可能「加速未來的危機」，一位經理人說，AI能帶來更多幫助，但「決策還是必須由人類來做」。

各國採用AI的步伐不一，一位新興市場決策官員表示，其機構已創建獨立AI團隊，發展內部系統，應用於研究和配置決策，為OMFIF訪調的十國央行中，採用AI步調最先進的國家。報告也指出，這個採用AI步調的最先進的國家，也最擔心AI風險，凸顯了解AI的潛力、也知道其侷限。

相較下，多數央行都主要用AI從事基本工作，例如摘要數據或掃描市場。