台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

編譯盧思綸／即時報導
台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。英特爾26日正式發表聲明駁斥。(路透)
彭博資訊報導，台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。英特爾26日正式發表聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度，強調公司嚴禁使用第三方機密，並歡迎羅唯仁重返英特爾。

英特爾發言人26日聲明表示：「根據目前掌握的所有資訊，我們沒有理由相信這些與羅先生有關的指控具任何可信性」，並強調「英特爾秉持嚴格的政策與管控措施，嚴禁使用或移轉任何第三方的機密資訊或智慧財產」。

英特爾發言人另表示，企業間的人才流動是產業運作的正常現象，英特爾也歡迎羅唯仁重返公司。

英特爾執行長陳立武20日出席美國半導體產業協會（SIA）頒獎活動，曾駁斥媒體關於公司新聘高階主管從台積電帶走商業機密到英特爾的報導，並強調英特爾尊重其他企業的智慧財產權。

報導指出，現年75歲的羅唯仁曾負責台積電的研發與技術開發，並在推動先進晶片量產方面扮演關鍵角色，包括協助生產用於AI加速器的晶片。羅唯仁在台積電任職逾20年後，於今年7月離職。

台積電表示，羅唯仁任職期間，簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，他離職時也表示將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。

彭博指出，台積電罕見大動作提告，凸顯尖端晶片技術的敏感性日益升高，這不僅支撐台積電在全球的領導地位，也與台灣本身的地緣政治情勢緊密相關。

台積電經常流失人才到競爭對手及供應鏈內其他廠商，但極少有像羅唯仁這樣資歷的高層離職。

英特爾 台積電 陳立武

